3 культові серіали, від яких не могли відірватись вечорами

Мабуть, чимало людей бачили популярні серіали, де фігурували вампіри й інші надприродні істоти. А чи є хтось, хто досі не знає, хто такі Стефан і Деймон, і чому всі так відверто не любили Кетрін?

Якщо знаєте відповіді на запитання вище, то можемо привітати – ви справжній кіноман, а якщо хтось не знає про що йде мова, то 24 Канал щиро запрошує дізнатись більше про культові серіали, які можуть стати вашими улюбленими.

"Щоденники вампіра", 2009 – 2017

Рейтинг IMDb: 7,7

Кількість сезонів: 8

Кількість серій: 171

Події серіалу розгортаються у містечку Містик-Фоллс, яке приховує давню історію надприродних істот. Після смерті батьків Елени Гілберт, дівчина намагається повернутись до нормального життя, та одного разу на її шляху з'являється Стефан Сальваторе – вампір, який намагається мирно жити серед простих людей.

Та з появою другого брата Деймона – вампіра з темними минулим, усе починає змінюватись. З'ясовується навіть те, що Елена дуже схожа із жінкою Кетрін, яка жила багато років тому і є пов'язаною з обома братами Сальваторе.

У серіалі поступово також з'являються відьми, перевертні, гібриди, а шкільна драма переходить до масштабної боротьби з древніми вампірами – Первородними (Прадавніми).

"Щоденники вампіра": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Надприродне", 2005 – 2020

Рейтинг IMDb: 8,4

Кількість сезонів: 15

Кількість серій: 327

Сюжет розповідає про двох рідних братів Діма та Сема, які з дитинства виховувались як мисливці на нечисть. Це сталось через те, що демон убив їхню матір.

Вони мандрують по США на своїй культовій машині й розслідують паранормальні явища, рятують людей, а також знищують різноманітних істот.

Сам серіал починався з окремих пригод, але потім отримав одну велику сюжетну лінію. Брати дізнаються про своє особливе призначення й стають частиною масштабної війни між силами небес і пекла. Особливу роль в історії відіграють Кастіель і Люцифер.

"Надприродне": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вовченя", 2011 – 2017

Рейтинг IMDb: 7,7

Кількість сезонів: 6

Кількість серій: 100

Скотт МакКол – звичайний старшокласник, чиє життя кардинально змінюється після укусу перевертня. Через надлюдські здібності у нього виникають проблеми: неконтрольовану агресію, небезпеку для близьких і постійну загрозу з боку інших істот.

З кожним сезоном ставки зростають, а Скотт із невпевненого хлопця перетворюється на сильного та відповідального лідера, який намагається захистити не лише свою зграю, а й все місто.

"Вовченя": дивіться онлайн трейлер серіалу

