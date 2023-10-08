Українські серіали, які можна подивитися за один день

Часто вихідні хочеться провести вдома, відпочити від повсякденних справ, насолодитися переглядом улюблених серіалів. Варто звернути увагу не лише на Netflix, а й на українські стрічки.

24 Канал підготував добірку серіалів з кардинально різними сюжетами, які ви з легкістю зможете подивитися усією сім'єю за один день.

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"Спіймати Кайдаша"

Кількість серій: 12

Цей серіал знятий на основі повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Цю повість сценаристка Наталія Ворожбит адаптувала до сучасних реалій, з метою показати глядачеві актуальні проблеми сьогодення на прикладі сімейних конфліктів 20 століття.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кава з кардамоном"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Кількість серій: 10

Це екранізація роману української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону". Події відбуваються на тлі революції 1848 – 1849 років. У серіалі показали емоційну історію забороненого кохання між одруженим польським шляхтичем Адамом та молодою українською сиротою Анною.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я – Надія"

Кількість серій: 4

Це перший воєнно-драматичний серіал, який зняли в Україні під час повномасштабної війни. У ньому розповідається історія працівників невідкладної медичної допомоги, які витримують обстріли та героїчно рятують життя людей під час бомбардувань.

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Новенька"

Кількість серій: 20

Старанна учениця Віра неочікувано переходить до елітної міської школи. Вона не прагне піднятися на вершечок суспільства, а лише хоче врятувати брата, який потрапив за ґрати. Для того, щоб допомогти братові, Віра має виконати секретне завдання. Яке і чому саме вона? Дізнавайтеся в серіалі.

"Новенька": дивіться онлайн трейлер серіалу