Транслюються десятиліттями: 10 найдовших серіалів за весь час
Джерело:OBOZ.UA
Кіноіндустрія сьогодні пропонує безліч телесеріалів на будь-який жанр, стиль і смак. Але у світі не так багато якісних довгих серіалів, які можуть захопити не просто на кілька днів, а на цілі роки.
Може здатися, що найдовшим серіалом є "Санта Барбара", але це не так. Розповідаємо про 10 найдовших стрічок, багато з яких досі в ефірі.
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"Дороговказне світло"Кількість серій: 18262
Це найдовготриваліша мильна опера, створена у Штатах. Спершу вона була у форматі радіошоу, а вже з 1952 до 2009 році виходила на телебаченні. Таким чином тривалість серіалу – 72 роки та 18262 серії.
"Головний госпіталь"Кількість серій: 15407
Мильну оперу включили у "Книгу рекордів Гіннеса" як найтриваліший голлівудський проєкт. Цей серіал не лише найдовший, але й доволі якісний. У ньому багато сюжетних ліній, що розповідають про медичні теми, кохання і сімейні драми. Його транслюють донині.
"Сімпсони"Кількість серій: 762
Американський анімаційний серіал є найдовшим у своїй категорії. Вперше він вийшов на екрани у 1989 році та триває досі. Ситком розповідає про пригоди сімейки Сімпсонів: батька Гомера, матері Мардж та їхніх дітей. Вони живуть у місті Спрингфілд, де щодня з ними стаються цікаві події. Сімпсони легендарні своїми посиланнями до політики, культури й інших суспільно важливих тем.
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"Інший світ"Кількість серій: 8891
Серед інших мильних опер серіал був одним з найпопулярніших за певний час. Різницею його від інших серіалів були значно довші серії – кожна тривала понад 30 хвилин. Стрічка розповідала не просто про одну родину, а різні сім'ї та різницю соціальних класів.
"Вулиця Сезам"Кількість серій: 4 666
Міжнародна телевізійна програма для дітей вперше вийшла у 1969 році. Це цікава передача, метою якої є навчити дітей важливих речей. Попри "мультяшних" головних персонажів, серіал цікавить і дорослих.
"Доктор Хто"
Кількість серій: 871
Перша серія культового британського серіалу вийшла у 1963 році. Він виходив на екранах з перервами, але триває досі. Стрічка розповідає про пригоди Доктора – мандрівника в часі. Він подорожує всесвітом разом зі своїми друзями.
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"Закон і порядок"Кількість серій: 496
Серіал розповідає про роботу правоохоронних органів у Нью-Йорку. Кожен епізод – це новий заплутаний злочин, який з цікавістю розслідують слідчі. Прем'єра відбулася у 90-х.
"Шоу Багза Банні"Кількість серій: 684
Головним героєм цього мультсеріалу є веселий крок, який запам'ятовується кожному яскравою зовнішністю та своєю кмітливістю. Серіал іноді показували в Україні.
"Південний парк"Кількість серій: 327
Прем'єра цього саркастичного мультсеріалу відбулась у 1997 році. У центрі сюжету – четверо хлопчиків, які живуть у маленькому містечку. Анімаційний серіал висміює різні стереотипи.