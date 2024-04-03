Транслюються десятиліттями: 10 найдовших серіалів за весь час

Кіноіндустрія сьогодні пропонує безліч телесеріалів на будь-який жанр, стиль і смак. Але у світі не так багато якісних довгих серіалів, які можуть захопити не просто на кілька днів, а на цілі роки.

Може здатися, що найдовшим серіалом є "Санта Барбара", але це не так. Розповідаємо про 10 найдовших стрічок, багато з яких досі в ефірі.

Дивіться також Ви також зможете: 3 високорейтингові фільми про жінок у спорті

"Дороговказне світло"

: 18262

Це найдовготриваліша мильна опера, створена у Штатах. Спершу вона була у форматі радіошоу, а вже з 1952 до 2009 році виходила на телебаченні. Таким чином тривалість серіалу – 72 роки та 18262 серії.

"Головний госпіталь"

: 15407

Мильну оперу включили у "Книгу рекордів Гіннеса" як найтриваліший голлівудський проєкт. Цей серіал не лише найдовший, але й доволі якісний. У ньому багато сюжетних ліній, що розповідають про медичні теми, кохання і сімейні драми. Його транслюють донині.

"Сімпсони"

: 762

Американський анімаційний серіал є найдовшим у своїй категорії. Вперше він вийшов на екрани у 1989 році та триває досі. Ситком розповідає про пригоди сімейки Сімпсонів: батька Гомера, матері Мардж та їхніх дітей. Вони живуть у місті Спрингфілд, де щодня з ними стаються цікаві події. Сімпсони легендарні своїми посиланнями до політики, культури й інших суспільно важливих тем.

"Сімпсони" 35 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Інший світ"

: 8891

Серед інших мильних опер серіал був одним з найпопулярніших за певний час. Різницею його від інших серіалів були значно довші серії – кожна тривала понад 30 хвилин. Стрічка розповідала не просто про одну родину, а різні сім'ї та різницю соціальних класів.

"Вулиця Сезам"

: 4 666

Міжнародна телевізійна програма для дітей вперше вийшла у 1969 році. Це цікава передача, метою якої є навчити дітей важливих речей. Попри "мультяшних" головних персонажів, серіал цікавить і дорослих.

"Доктор Хто"

Кількість серій: 871

Перша серія культового британського серіалу вийшла у 1963 році. Він виходив на екранах з перервами, але триває досі. Стрічка розповідає про пригоди Доктора – мандрівника в часі. Він подорожує всесвітом разом зі своїми друзями.

"Доктор Хто" 14 сезон: дивіться відео онлайн

"Закон і порядок"

: 496

Серіал розповідає про роботу правоохоронних органів у Нью-Йорку. Кожен епізод – це новий заплутаний злочин, який з цікавістю розслідують слідчі. Прем'єра відбулася у 90-х.

"Шоу Багза Банні"

: 684

Головним героєм цього мультсеріалу є веселий крок, який запам'ятовується кожному яскравою зовнішністю та своєю кмітливістю. Серіал іноді показували в Україні.

"Південний парк"

: 327

Прем'єра цього саркастичного мультсеріалу відбулась у 1997 році. У центрі сюжету – четверо хлопчиків, які живуть у маленькому містечку. Анімаційний серіал висміює різні стереотипи.