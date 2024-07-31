Новий сезон "Емілі в Парижі" та неймовірні детективи: які серіали вийдуть у серпні

Серпень обіцяє бути насиченим місяцем для любителів серіалів, адже на екрани виходить безліч нових і захопливих проєктів. Це свіжі сезони улюблених кінокартин та новинки, що можуть потрапити у список найкращих серіалів року.

Серед найочікуваніших серіалів місяця - новий сезон популярного серіалу "Емілі в Парижі", який продовжить радувати глядачів пригодами у французькій столиці. Крім того, любителі детективів зможуть насолодитися кількома новими розслідуваннями, які обіцяють тримати у напрузі до останньої хвилини, пише Кіно 24.

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"Посібник з убивств для хороших дівчат"

: 1 серпня

5 років тому у невеличкому англійському містечку вбили популярну старшокласницю. Поліція вважає, що страшний злочин зробив її хлопець, який пізніше наклав на себе руки. За власне розслідування береться юна дівчина Піп, яка готова докопатися до таємниці.

"Посібник з убивств для хороших дівчат": дивіться трейлер онлайн

"Емілі в Парижі"

: 15 серпня

Найбільше глядачі очікують на четвертий сезон цього романтичного серіалу. Він розповідатиме про події після драматичних подій весілля Камілли й Габріеля. Емілі розриватиметься через почуття до двох чоловіків, а на роботі її теж чекатиме важка дилема. Друга частина 4 сезону вийде 12 вересня.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер 1 частини онлайн

"Патінко"

: 23 серпня

На екрани вийде друга частина карколомного південнокорейського серіалу, що заснований на однойменному бестселері. Він розповідає про чотири покоління корейської сім'ї – з 1915 до 1989 року.

"Патінко" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Вбивства в одній будівлі"

: 27 серпня

Четвертий сезон детективного серіалу зосередиться на розслідуванні чергового таємничого вбивства, що сталось у фіналі 3 сезону. У нових епізодах також з'явиться фантастична Меріл Стріп.

"Вбивства в одній будівлі": дивіться трейлер онлайн

"Володар перснів. Персні влади"

: 30 серпня

Приквел до кіносаги "Володар перснів" розповідає історію створення перснів влади. У другому сезоні покажуть повернення Саурона. Щоб відновити свою силу, Темний Лорд має покладатися лише на самого себе.

"Володар перснів. Персні влади": дивіться трейлер онлайн