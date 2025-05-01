10 найочікуваніших серіалів травня, які варто подивитися

У травні телевізійні екрани вибухають прем’єрами – від гучних продовжень улюблених хітів до амбітних новинок, які вже претендують на статус найкращих у цьому році. Серіали, що вийдуть у цьому місяці, точно варто додати до свого списку перегляду.

Новий сезон популярного "І просто так", трилер "Сирена" про жінок, прем'єри від Netflix – редакція Кіно 24 зібрала головні серіальні прем'єри цього місяця.

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"Чотири пори року"

Прем'єра: 1 травня на Netflix

Комедійний серіал розповість про три пари друзів, які кожного сезону їдуть у спільну відпустку. Але раптово все змінюється, коли одна з пар розлучається. У чергову поїздку чоловік бере з собою значно молодшу жінку.

"Чотири пори року: дивіться трейлер онлайн

"Ходячі мерці: Мертве місто" 2 сезон

Прем'єра: 4 травня на AMC

Сиквел одного з найкращих серіалів про зомбі розповість про Меггі та Ніган. Вони вирушають у подорож апокаліптичним Мангеттеном, щоб знайти вкраденого сина.

"Ходячі мерці: Мертве місто": дивіться трейлер онлайн

"Покерфейс" 2 сезон

Прем'єра: 8 травня на Peacock

Офіціантка в казино Чарлі Кейл має особливу здібність – розуміти, коли хтось бреше. Дівчина втікає від свого боса та вирішує подорожувати Америкою. На шляху вона використовує свої здібності й заразом допомагає іншим розв'язувати злочини.

"Покерфейс": дивіться трейлер онлайн

"Любов, смерть і роботи" 4 сезон

Прем'єра: 15 травня на Netflix

Повернення анімаційного серіалу-антології, що заснований на фантастичному фільмі "Важкий метал", матиме в основі нову історію. Попри те, що оповіді не пов'язані одні з одними, всі вони стосуватимуться кохання, смерті й роботів.

"Любов, смерть і роботи": дивіться трейлер онлайн

"Дастер"

Прем'єра: 15 травня на HBO та MAX

Події серіалу розгортаються на південному заході у 1972 році. У центрі сюжету – перша темношкіра жінка-агент ФБР, яка бореться зі злочинним угрупуванням. Їй допомагає талановитий водій-утікач.

"Дастер": дивіться трейлер онлайн

"Вбивцебот"

Прем'єра: 16 травня на Apple TV+

Головний герой – охоронний андроїд на ймення Вбивцебот. Він має можливість мислити вільно, але приховує це. Вбивцебот виконує жорстокі та небезпечні завдання, відчуваючи потяг до людей та водночас здивування через їхню слабкість.

"Вбивцебот": дивіться трейлер онлайн

"Дев'ять ідеальних незнайомців" 2 сезон

Прем'єра: 21 травня на Hulu та Prime Video

Захопливий кілер з Ніколь Кідман розповідає про події в елітному пансіонаті в Австралії. Сюди приїжджає дев'ятеро осіб, які хочуть відпочити тілом і душею. Та це вдається далеко не всім. У новому сезоні героїня Ніколь Кідман знову організовує ретрит, цього разу в Австрії.

"Дев'ять ідеальних незнайомців": дивіться трейлер онлайн

"Сирени"

Прем'єра: 22 травня на Netflix

Девон – головна героїня, яка хвилюється через стосунки своєї сестри Сімони з її новою керівницею Мікаелою. Жінка наважується втрутитися, не усвідомлюючи, яким суперником є Мікаела. Усі дівчата вирушають на вікенд в маєток світської левиці на берег океану, де й з'ясовують стосунки.

"Сирени": дивіться трейлер онлайн

"І просто так" 3 сезон

Прем'єра: 29 травня на HBO та MAX

Знаменитий серіал повертається, щоб розповісти про пригоди Керрі, Міранди та Шарлотти. Другий сезон заінтригував появою Ейдана, тож у нових серіях стане відомо, чи зможе він відновити стосунки з головною героїнею Керрі. Продовжиться історія й інших героїнь.

"І просто так": дивіться трейлер онлайн

"Найкраща сестра"

Прем'єра: 29 травня на Prime Video

Серіал розповідає про двох сестер з непростими відносинами. Хлоя живе з чоловіком і сином, а її сестра бореться з наркотичною залежністю. Їхній світ перевертає вбивство чоловіка Хлої. Водночас ця подія допомагає відкрити сімейні таємниці, що приховувались роками.

"Найкраща сестра": дивіться трейлер онлайн