10 найочікуваніших серіалів травня, які варто подивитися
- У травні відбудуться прем'єри нових сезонів популярних серіалів, таких як "І просто так", "Ходячі мерці: Мертве місто", "Покерфейс" та "Дев'ять ідеальних незнайомців".
- Серед новинок варто звернути увагу на серіали "Чотири пори року", "Сирени", "Вбивцебот" та "Найкраща сестра".
- Серіали будуть випущені на різних платформах, включаючи Netflix, HBO, AMC, Peacock, Apple TV+, Hulu та Prime Video.
- Сюжети охоплюють різні жанри: від зомбі-трилерів до комедійних драм та наукової фантастики.
У травні телевізійні екрани вибухають прем’єрами – від гучних продовжень улюблених хітів до амбітних новинок, які вже претендують на статус найкращих у цьому році. Серіали, що вийдуть у цьому місяці, точно варто додати до свого списку перегляду.
Новий сезон популярного "І просто так", трилер "Сирена" про жінок, прем'єри від Netflix – редакція Кіно 24 зібрала головні серіальні прем'єри цього місяця.
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"Чотири пори року"
Прем'єра: 1 травня на Netflix
Комедійний серіал розповість про три пари друзів, які кожного сезону їдуть у спільну відпустку. Але раптово все змінюється, коли одна з пар розлучається. У чергову поїздку чоловік бере з собою значно молодшу жінку.
"Чотири пори року: дивіться трейлер онлайн
"Ходячі мерці: Мертве місто" 2 сезон
Прем'єра: 4 травня на AMC
Сиквел одного з найкращих серіалів про зомбі розповість про Меггі та Ніган. Вони вирушають у подорож апокаліптичним Мангеттеном, щоб знайти вкраденого сина.
"Ходячі мерці: Мертве місто": дивіться трейлер онлайн
"Покерфейс" 2 сезон
Прем'єра: 8 травня на Peacock
Офіціантка в казино Чарлі Кейл має особливу здібність – розуміти, коли хтось бреше. Дівчина втікає від свого боса та вирішує подорожувати Америкою. На шляху вона використовує свої здібності й заразом допомагає іншим розв'язувати злочини.
"Покерфейс": дивіться трейлер онлайн
"Любов, смерть і роботи" 4 сезон
Прем'єра: 15 травня на Netflix
Повернення анімаційного серіалу-антології, що заснований на фантастичному фільмі "Важкий метал", матиме в основі нову історію. Попри те, що оповіді не пов'язані одні з одними, всі вони стосуватимуться кохання, смерті й роботів.
"Любов, смерть і роботи": дивіться трейлер онлайн
"Дастер"
Прем'єра: 15 травня на HBO та MAX
Події серіалу розгортаються на південному заході у 1972 році. У центрі сюжету – перша темношкіра жінка-агент ФБР, яка бореться зі злочинним угрупуванням. Їй допомагає талановитий водій-утікач.
"Дастер": дивіться трейлер онлайн
"Вбивцебот"
Прем'єра: 16 травня на Apple TV+
Головний герой – охоронний андроїд на ймення Вбивцебот. Він має можливість мислити вільно, але приховує це. Вбивцебот виконує жорстокі та небезпечні завдання, відчуваючи потяг до людей та водночас здивування через їхню слабкість.
"Вбивцебот": дивіться трейлер онлайн
"Дев'ять ідеальних незнайомців" 2 сезон
Прем'єра: 21 травня на Hulu та Prime Video
Захопливий кілер з Ніколь Кідман розповідає про події в елітному пансіонаті в Австралії. Сюди приїжджає дев'ятеро осіб, які хочуть відпочити тілом і душею. Та це вдається далеко не всім. У новому сезоні героїня Ніколь Кідман знову організовує ретрит, цього разу в Австрії.
"Дев'ять ідеальних незнайомців": дивіться трейлер онлайн
"Сирени"
Прем'єра: 22 травня на Netflix
Девон – головна героїня, яка хвилюється через стосунки своєї сестри Сімони з її новою керівницею Мікаелою. Жінка наважується втрутитися, не усвідомлюючи, яким суперником є Мікаела. Усі дівчата вирушають на вікенд в маєток світської левиці на берег океану, де й з'ясовують стосунки.
"Сирени": дивіться трейлер онлайн
"І просто так" 3 сезон
Прем'єра: 29 травня на HBO та MAX
Знаменитий серіал повертається, щоб розповісти про пригоди Керрі, Міранди та Шарлотти. Другий сезон заінтригував появою Ейдана, тож у нових серіях стане відомо, чи зможе він відновити стосунки з головною героїнею Керрі. Продовжиться історія й інших героїнь.
"І просто так": дивіться трейлер онлайн
"Найкраща сестра"
Прем'єра: 29 травня на Prime Video
Серіал розповідає про двох сестер з непростими відносинами. Хлоя живе з чоловіком і сином, а її сестра бореться з наркотичною залежністю. Їхній світ перевертає вбивство чоловіка Хлої. Водночас ця подія допомагає відкрити сімейні таємниці, що приховувались роками.
"Найкраща сестра": дивіться трейлер онлайн