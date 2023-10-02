5 найочікуваніших серіалів жовтня
Джерело:Elle UA
Другий місяць осені буде багатий на нові серіали від всесвітньо відомих стрімінгових сервісів, серед яких Netflix, Apple TV+ та HBO Max.
Шанувальники кіно нарешті зможуть насолодитися довгоочікуваними продовженнями улюблених стрічок, а також побачити гучні новинки. Що саме підготували для світу кінотворці – розповідаємо далі.
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"Падіння дому Ашерів"Де дивитися: Netflix
Жанр: жахи
Драматичний серіал від Майка Фленаґана, заснований на однойменному готичному оповіданні Едгара Алана По. У центрі сюжету – генеральний директор корумпованої фармацевтичної компанії. Брат і сестра будують сімейну династію, щоб забезпечити собі безбідне майбутнє, однак її спадкоємці за загадкових обставин починають гинути один за одним.
"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалуКіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.
"Уроки хімії"Де дивитися: Apple TV+
Жанр: драма
Цей серіал створений на основі роману американської письменниці Бонні Ґармус. Елізабет Зотт намагається будувати наукову кар'єру в хімічній лабораторії в США в 1960-х роках. Однак вона стикається з популярною тоді громадською думкою – місце жінки лише в домашній сфері. Тоді головна героїня погоджується на роботу в телевізійному кулінарному шоу, де прагне навчити домогосподарок не лише рецептам.
"Уроки хімії": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Люпен", 3 сезонДе дивитися: Netflix
Жанр: бойовик
У новому сезоні фанати "Люпена" побачать продовження боротьби головного героя з безпринципним магнатом Х'юбертом Пеллегріні. Він готуватиметься до останньої великої місії перед відходом від справ – викрадення дорогоцінної прикраси "Чорна перлина".
"Люпен": дивіться онлайн трейлер 3 сезону
"Наш стяг несе смерть", 2 сезонДе дивитися: HBO Max
Жанр: комедія, бойовик
Аристократ Стід Боннет відмовляється від звичного життя, щоб стати капітаном піратського корабля. Однак підопічні не ставляться до нього серйозно, вважають його занадто м'яким й вирішують вбити.
"Наш стяг несе смерть": дивіться онлайн трейлер 2 сезону
"Тіла"Де дивитися: Netflix
Жанр: трилер
У цьому мінісеріалі чотири детективи, які живуть в чотирьох різних епохах, знаходять у лондонському кварталі Вайтчепел тіло однієї жертви. Кожен має власний підхід до справи, однак незабаром усі усвідомлюють, що цей злочин є частиною змови.
"Тіла": дивіться онлайн трейлер серіалу