У це важко повірити, але цим серіалам скоро 20 років

Час настільки швидко летить, що важко одразу уявити, як нашим улюбленим історіям уже кілька десятків років. У 2026 році чимало відомих серіалів перетнуть межу у 20 років з моменту виходу першої серії.

Якщо цікаво, чи є у списку ваш улюблений серіал, то шукайте його далі у матеріалі 24 Каналу.

"Джейн Ейр", 2006

Рейтинг IMDb: 8,3

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 4

Це екранізація роману Шарлотти Бронте, який розповідає про сироту Джейн Ейр. У дівчини було важке дитинство у домі тітки та суворі роки у пансіонаті для бідних дівчат. Коли вона підростає, то отримує роботу гувернантки у маєтку Торнфілд-Холл, де доглядає за 8-річною дівчинкою.

Та раптом Ейр закохується у власника маєтку. І все призводить до того, що вони вирішують одружитись, однак у день весілля відкривається страшна таємниця.

"Робін Гуд", 2006 – 2009

Рейтинг IMDb: 7,4

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 39

Це британський пригодницький серіал, який розповідає про Робіна Локслі, який повертається додому після п'яти років участі у Хрестовому поході разом із королем Річардом.

Повернувшись, він виявляє, що у Ноттінгемі панує новий шериф, а місцеві жителі живуть у злиднях, бо є заручниками високих податків. Робін вирішує захистити бідних і тому стає на шлях боротьби з шерифом і його правою рукою – сером Гаєм Гізборном.

"Декстер", 2006 – 2013

Рейтинг IMDb: 8,6

Кількість сезонів: 8

Кількість серій: 96

Судовий експерт Декстер Морган працює у поліції. Та є нюанс. Він – серійний вбивця, а його жертви – злочинці. Чоловік їх убиває, розчленовує тіла та позбавляється від них. Декстер керується "Кодексом Гаррі", який залишив йому названий батько, щоб той не мав неприємностей.

Та сюжет стає цікавішим тоді, коли Моргану кидають виклик.

Які ще серіали входять до цього списку:

"Н2О: Просто додай води";

"Блейд";

"Монте-Крісто. Любов та помста";

"Вовки-перевертні";

"Герої";

"Студія 30";

"Брати і сестри";

"Дурня Бетті";

"Торчвуд";

"Вогні нічної п'ятниці".

Коли вийде продовження серіалу "Дім дракона"?

Прем'єра третього сезону запланована на червень цього року. Відомо, що випустять 8 серій, повідомляє видання Deadline.

Розклад виходу серій:

1 серія – 21 червня 2026 року;

– 21 червня 2026 року; 2 серія – 28 червня 2026 року;

– 28 червня 2026 року; 3 серія – 5 липня 2026 року;

– 5 липня 2026 року; 4 серія – 12 липня 2026 року;

– 12 липня 2026 року; 5 серія – 19 липня 2026 року;

– 19 липня 2026 року; 6 серія – 26 липня 2026 року;

– 26 липня 2026 року; 7 серія – 2 серпня 2026 року;

– 2 серпня 2026 року; 8 серія – 9 серпня 2026 року.

У новому трейлері від HBO Max вперше з'являється Джеймс Нортон у ролі Ормунда Гайтауера, який стане одним із ключових гравців сезону. До своїх ролей повертаються добре відомі актори: Метт Сміт, Емма Д'Арсі, Олівія Кук та інші.