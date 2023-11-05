8 цікавих серіалів 2023 року, які варто переглянути
Джерело:"Новий канал"
У 2023 році вийшло чимало серіалів, які потішили неординарними сюжетами та неочікуваними розвитками подій. Осінь – ідеальний час для того, щоб прохолодні вечори проводити саме за переглядами таких стрічок.
Далі розповімо про 8 нових серіалів, які варто подивитися вже зараз. У добірці кожен знайде щось до смаку.
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"Рій"
Жанр: детектив, драма, трилер, фантастика
Країна: Німеччина, Австралія, Бельгія, Італія, Швейцарія, Японія, Франція
Рейтинг IMDb: 5.3
Дівчина-афроамериканка має кумира – попзірку. Однак це захоплення переростає у нездорове. Вона починає вбивати всіх, хто критикує її кумира.
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"Зв'язані до смерті"
Жанр: драма, жахи, трилер
Країна: США
Рейтинг IMDb: 6.5
Сестри Мантл – гінекологині, які прагнуть відкрити власний пологовий будинок. Водночас вони не дотримуються жодних правил медичної етики та не зважають на думку інших.
"Зв'язані до смерті": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Джейзі Джонс і The Six"
Жанр: драма, музичний
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8.1
Біллі та Дейзі засновують рок-гурт і стають зірками. Вони пишуть та співають про кохання, але чи є межа між творчістю та особистими почуттями?
"Джейзі Джонс і The Six": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Я Діва"
Жанр: комедія, драма, фантастика
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7.1
Головним героєм цього серіалу є Куті – 13-футовий темношкірий чоловік з Окленда, що в Каліфорнії. У цій історії ви побачите, як Куті заводить друзів, закохується, виходить зі складних ситуацій та зустрічає свого кумира – справжнього Героя.
"Я Діва": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Правдива терапія"
Жанр: комедія
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7.7
Джиммі переживає втрату дружини. Він намагається змиритися з її смертю, водночас залишається батьком, другом, терапевтом. Чоловік вирішує кардинально змінити своє ставлення до людей і стати абсолютно чесним.
"Правдива терапія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дипломатка"
Жанр: драма, трилер
Країна: США
Рейтинг IMDb: 8.0
Нова пані посол США у Великій Британії опиняється в центрі дипломатичного скандалу. Водночас вона переживає кризу в стосунках з чоловіком, якого згодом викрадають.
"Дипломатка": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Перехоплений рейс"
Жанр: трилер
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7.8
Літак рейсу KA29 захоплюють під час семигодинного польоту з Дубая в Лондон. Сем Нельсон – досвідчений корпоративний посередник. Він намагається застосувати всі свої навички, щоб врятувати пасажирів.
"Перехоплений рейс": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Консультант"
Жанр: комедія
Країна: США
Рейтинг IMDb: 6.5
Велика IT-компанія наймає консультанта, який має розв'язати її проблеми. Однак натомість він починає перебирати на себе керівництво.
"Консультант": дивіться онлайн трейлер серіалу