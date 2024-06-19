5 найкращих серіалів для вивчення англійської мови

Методи вивчення англійської мови є різноманітні. Та справжнім кіноманам буде до вподоби посилювати свої знання з допомогою цікавих серіалів.

Кіно 24 підібрав 5 легких серіалів, які можна переглядати англійською мовою навіть новачкам. Нові фрази точно поповнять словниковий запас, а захопливий сюжет не дасть залишити свої спроби на пів шляху.

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"Друзі"

Популярний ситком розповідає про життя шістьох друзів у Нью-Йорку, які обожнюють проводити час за посиденьками в кафе. Татусева донька Рейчел, перфекціоністка і кухарка Моніка, офісний працівник Чендлер, актор Джої, палеонтолог Росс та масажистка і співачка Фібі, – вони захоплюють своїми життєвими історіями.

"Друзі": дивіться найсмішніші моменти

Серіал містить прості для розуміння діалоги, кумедні моменти і фрази, які навіть краще звучать в оригіналі. .

"Шерлок"

Сюжет одного з найкращих детективних серіалів розгортається навколо соціофоба та генія дедуктивного методу Шерлока Холмса і його друга, доктора Вотсона. Та у цьому разі герої Артура Конана Дойля живуть у сучасному світі.

"Шерлок": дивіться трейлер онлайн

Манера вимови Шерлока (Бенедикта Камбербетча) спершу може бути складною для розуміння, однак до неї можна звикнути. Інші ж герої говорять повільно та зрозуміло.

"Південний парк"

Анімаційний серіал для дорослих розказує про пригоди чотирьох хлопчиків і їхніх друзів, що живуть у маленькому містечку. У серіалі висміюють проблеми американців, критикують стереотипи за допомогою чорного гумору й пародії.

"Південний парк": дивіться трейлер онлайн

У мультику зрозуміла та чітка мова, адже актори дубляжу постаралися на славу. Серіал також занурить вас в американський контекст.

"Корона"

Телесеріал розповідає про життя британської королівської родини, а саме Єлизавети II, її чоловіка Філіпа та їхніх дітей. У сюжеті показані події від весілля королеви до початку 21 століття.

"Корона": дивіться трейлер онлайн

Серіал підійде для тих, кому цікаво вивчати британську англійську. Разом з цим можна дізнатись більше про історію Великої Британії.

"Відчайдушні домогосподарки"

Події телесеріалу відбуваються у вигаданому містечку й розповідають про життя кількох жінок від імені їхньої померлої сусідки. Вони зайняті сімейним життям, розкривають таємниці та борються з проблемами.

"Відчайдушні домогосподарки": дивіться трейлер онлайн

У серіалі відсутня професійна лексика, яка могла б збити з пантелику. Тут проста буденна мова та кумедні ситуації.