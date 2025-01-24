Ви забудете про сон: 3 моторошні серіали жахів, які лоскочуть нерви

Горор залишається надзвичайно популярним жанром, однак зазвичай він обмежується фільмами. Та жахи неймовірно цікаві й в форматі серіалу – чимало таких змогли підкорити й кінокритиків, і глядачів.

Серіали у жанрі горор змушують серце битися швидше. Вони лоскочуть нерви так, як це не зможуть зробити повнометражні фільми. 24 Канал пропонує переглянути одні з найкращих серіалів жахів.

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"Сутінкова зона" (The Twilight Zone)

Рік виходу: 1959 – 1964

Кількість сезонів та серій: 5 сезонів, 156 серій

Рейтинг IMDb: 9.0

"Сутінковій зоні" майже 70 років, але вона не втратила свою актуальність. Спроби відродити серіал не змогли переплюнути оригінал. Він розповідає про групу звичайних людей, які мимоволі потрапляють у незвичні та дивні ситуації з цікавими поворотами.

Теми епізодів варіюються від фантастики до містики, від фентезі до жахів. Цей серіал лоскоче нерви, але й спонукає до роздумів.



Серіали жахів / Кадр з серіалу

"Твін Пікс" (Twin Peaks)

Рік виходу: 1990 – 1991

Кількість сезонів та серій: 3 сезони, 48 серій

Рейтинг IMDb: 8.8

Один з наймоторошніших серіалів Девіда Лінча, у якому режисер для страху використав сюрреалізм та своє неповторне бачення. У деяких епізодах сюжет виходить за межі реальності та змушує нервувати. Складний та заплутаний сюжет розгортається навколо таємничого вбивства юної дівчини Лори Палмер у містечку Твін Пікс.



Серіали жахів / Кадр з серіалу

"Цілком таємно" (The X-Files)

Рік виходу: 1993 – 2002

Кількість сезонів та серій: 11 сезонів, 218 серій

Рейтинг IMDb: 8.6

У цьому серіалі жахи поєдналися з криміналом і містикою. Він розповідає про професійне життя двох спеціальних агентів ФБР, які розслідують незвичайні паранормальні випадки. Класичний серіал з бездоганною акторською грою та інтелектуальним і цікавим сценарієм варто подивитися.



Серіали жахів / Кадр з серіалу