Сезар-2021: фільми, які вибороли престижну премію

13 березня 2021 , 11:38
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інстаграм премії Сезар

Початок березня став своєрідним відкриттям фестивального сезону: організатори престижних премій один за одним оголошують лауреатів. В ніч на 13 березня стало відомо, які фільми та актори вибороли престижні нагороди Сезар-2021.

Відомо, що у 2021 році провели 46-у церемонію премії Сезар. За традицією, зйомки урочистої події відбулись у концертному залі "Олімпія", що у Парижі. Та пандемія коронавірусу таки внесла правки: церемонія перейшла у віртуальний формат та транслювалась на французькому телеканалі.

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Ведучою заходу стала актриса театру та кіно Марина Фуа. Знаменита красуня оголосила всіх лауреатів Сезр-2021. Які ж фільми зуміли вибороти престижну нагороду – дивіться у списку.

Сезар-2021: список переможців премії

  • Найкращий фільм – "Відчайдушні втікачі" (Bye Bye Morons)
  • Найкращий режисер – Альбер Дюпонтель ("Відчайдушні втікачі")

"Відчайдушні втікачі": дивіться трейлер

  • Найкращий актор – Самі Буажіла ("Син")
  • Найкраща актриса – Лоре Келамі ("Антеанетта у Севеннах")
  • Найкращий актор другого плану – Ніколя Марі ("Відчайдушні втікачі")
  • Найкраща актриса другого плану – Емілі Дек'єнн ("Любовний роман")
  • Найкращий перспективний актор – Жан-Паскаль Жаді ("Просто чорний")
  • Найкраща перспективна актриса – Фатіа Юсуфф ("Красуньки")
  • Найкращий дебютний фільм – "Двоє з нас" Філіппо Менегетті
  • Найкращий анімаційний фільм – "Йозеп"
  • Найкращий документальний фільм – "Підліток"
  • Найкращий іноземний фільм – "Ще по одній"
  • Найкращий оригінальний сценарій – "Відчайдушні втікачі"
  • Найкращий адаптований сценарій – "Дівчина з браслетом"
  • Найкращий саундтрек до фільму – La Nuit Venue – Rone
  • Найкращий монтаж – "Підліток"
  • Найкращі костюми – "Як бути хорошою дружиною"
  • Найкраща операторська робота – "Відчайдушні втікачі"