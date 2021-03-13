Сезар-2021: фільми, які вибороли престижну премію

Початок березня став своєрідним відкриттям фестивального сезону: організатори престижних премій один за одним оголошують лауреатів. В ніч на 13 березня стало відомо, які фільми та актори вибороли престижні нагороди Сезар-2021.

Відомо, що у 2021 році провели 46-у церемонію премії Сезар. За традицією, зйомки урочистої події відбулись у концертному залі "Олімпія", що у Парижі. Та пандемія коронавірусу таки внесла правки: церемонія перейшла у віртуальний формат та транслювалась на французькому телеканалі.

Цікаво Американські кінокритики назвали найкращі фільми і серіали 2020 року: список

Ведучою заходу стала актриса театру та кіно Марина Фуа. Знаменита красуня оголосила всіх лауреатів Сезр-2021. Які ж фільми зуміли вибороти престижну нагороду – дивіться у списку.

Сезар-2021: список переможців премії

Найкращий фільм – "Відчайдушні втікачі" (Bye Bye Morons)

– "Відчайдушні втікачі" (Bye Bye Morons) Найкращий режисер – Альбер Дюпонтель ("Відчайдушні втікачі")

"Відчайдушні втікачі": дивіться трейлер

Найкращий актор – Самі Буажіла ("Син")

– Самі Буажіла ("Син") Найкраща актриса – Лоре Келамі ("Антеанетта у Севеннах")

– Лоре Келамі ("Антеанетта у Севеннах") Найкращий актор другого плану – Ніколя Марі ("Відчайдушні втікачі")

– Ніколя Марі ("Відчайдушні втікачі") Найкраща актриса другого плану – Емілі Дек'єнн ("Любовний роман")

– Емілі Дек'єнн ("Любовний роман") Найкращий перспективний актор – Жан-Паскаль Жаді ("Просто чорний")

– Жан-Паскаль Жаді ("Просто чорний") Найкраща перспективна актриса – Фатіа Юсуфф ("Красуньки")