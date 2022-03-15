Розплата буде страшною і не для одного покоління, – Ада Роговцева звернулася до росіян

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева вкотре висловилася на підтримку України. В ефіру телеканалу Espreso.TV вона закликала росіян схаменутися, бо, за її словами, розплата для них буде страшною і не для одного покоління.

Ада Роговцева розповіла, що її дитинство почалося з війни. Як повідомляє 24 канал, вона добре пам’ятає, як падали бомби та літали ворожі літаки. І сьогодні знову вона переживає цей жах, бо знову з’явилася страшна ненависть до росіян, які нищать наші землі та вбивають мирних людей.

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Ада Роговцева закликала росіян схаменутися

В ефірі телеканалу Espreso.TV вона закликала росіян схаменутися, бо, за її словами, розплата для них буде страшною і це відчують десятки поколінь.

Схаменіться, бо розплата буде страшною. І не в одному покоління буде ця розплата. З тими, хто посягнув на цю землю, хто підняв руку на невинних людей,

– пояснила акторка.

Українців Роговцева назвала чесними, чистими та добрими людьми. "Але коли вже в нас з’являється гнів і ненависть, то вони страшні. І я зараз тремчу від цього гніву на тих, хто не хоче, не може, або байдужий до того, що відбувається, до цього страхіття і жаху", – доповнила вона.

Акторка не може змиритися з втратами близьких людей

За її словами, вона з багатьма попрощалася за 20 днів війни: з тими, кого добре знала та любила. "Це і військові, і просто мої колеги. Я змиритися з цим не можу", – сказала вона.

Сім’я Роговцевої воює і волонтерить

"Моя сім’я ніколи не була осторонь. Зараз онук і зять в добробатах, а моя дочка, Катерина Степанкова, Віолетта Кіртока і Віка Петрова, вони відкрили координаційний волонтерський центр. Він робить те, що має робити кожна людина. Вони координують дії, допомагають дістати ліки й одяг, спорядження і все, що треба тим, хто приходить до них за допомогою", – повідомила актриса.

Ада Роговцева нагадала також, як допомагає військовим. Вона пере одяг, годує їх і робить все, що тільки може.

Коли вони приходять до моєї хати, я їх цілую, а коли вони йдуть – я їх хрещу і благословляю, щоб вони поверталися живими,

– поділилася акторка.