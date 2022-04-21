"Шансів було дуже мало": Сумська розповіла про стан здоров’я обпаленого котика з Бучі
Джерело:фейсбук Ольги Сумської
Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська розповіла про долю обпаленого котика з Київщини. За її словами, Фенікс у безпеці, але тепер дуже добре знає, що таке війна.
Шансів у тварини було дуже мало, тому її дивом вдалося врятувати. Втім, українці до останнього вірили в це. "Зараз котик проживає в офісі компанії свого рятівника і за сумісництвом нашого друга Володимира Крижанівського", – написала зірка.
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Ольга Сумська розповіла про стан здоров’я обпаленого котика з Бучі
Як повідомила Сумська, котик Фенікс не глухий та не сліпий, хоч такі історії ширилися інтернетом.
Шансів у нього, скажемо відверто, було дуже мало. Але Фенікс, на то і Фенікс, щоб дивувати всіх довкола.
Дякуємо нашим неймовірним друзям, рятівникам з ЗооПатруль,
– зазначила актриса.
Котик Фенікс після обстрілів Бучі / Світлини з фейсбуку акторки
Повний текст повідомлення Ольги Сумської:
Котик Фенікс з Бучі! Ви впізнаєте малого️
Так, це той самий, обгорілий котик, чиє фото облетіло, без перебільшення, увесь світ.
Зараз малечу виписали з клініки й він проживає в офісі компанії свого рятівника і за сумісництвом нашого друга Володимира Крижанівського @v.kryzhanivskyi – в @pethouse.ua
Котик, на жаль, дуже добре знає, що таке війна і які жахи вона несе. Однак, хоча війна й лишила рубці на тілі, проте не на характері Фенікса – він такий милий, грайливий муркотун!
А ще, о чудо!
Він НЕ глухий і НЕ сліпий!
(Хоча такі історії ходили інетом)
Зізнавайтесь (тільки чесно), а ви вірили, що котик виживе?
Шансів у нього, скажемо відверто, було дуже мало. Але Фенікс, на то і Фенікс, щоб дивувати всіх довкола.
Дякуємо нашим неймовірним друзям, рятівникам з ЗооПатруль!
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