"Шантарам": вийшов трейлер серіалу, на якого чекали 4 роки – реакція фанів
Джерело:ютуб Apple TV
Apple TV показав трейлер одного з найочікуваніших серіалів "Шантарам". Він знятий за однойменним романом-бестселером австралійського письменника Ґреґорі Девіда Робертса.
"Шантарам" створений спільно зі Стівом Лайтфутом, який є виконавчим продюсером. Режисером перших трьох серій виступив номінант на премію Еммі Бхарат Наллурі. Прем’єра запланована на 2022 рік.
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"Шантарам": трейлер та сюжет
Зауважимо, що роман, за яким зняли серіал, побачив світ у 2003 році. Спочатку планували зняти повнометражний фільм, проте зйомки так і не розпочалися. У 2018 році Apple повідомив, що працює над екранізацією роману, а автором сценарію став Ерік Воррен Сінгер. Через рік в Австралії у штаті Вікторія розпочалося фільмування. Серіал матиме 10 епізодів, чотири з яких зніме кінорежисер Джастін Курзель.
За сюжетом, головний герой, він же колишній письменник і грабіжник, втікає з в’язниці та поселяється в Індії. Лін Форд прагне загубитися на багатолюдних вулицях Бомбея 1980-х років, але, полегшуючи страждання бідних і знедолених, він виявляє мужність, знаходить друзів і зустрічає несподіване кохання. Крім цього, на нього чекає доволі багато пригод, а як він з ними справиться – дізнаємося після прем’єри.
Головні ролі зіграли:
- Чарлі Ханнем — Лін;
- Річард Роксбург — детектив Марті Найтінгалем;
- Олександр Сіддіг — Кадер Хан;
- Антонія Деспла — Карла;
- Радхіка Апте — Кавіта.
"Шантарам" 2022: дивіться трейлер
Де дивитися серіал
"Шантарам" вийде 14 жовтня 2022 року на Apple TV+.
Реакція фанів
- "Книга колись дуже сподобалась. Сподіваюся, що екранізація буде якісною";
- "Нарешті";
- "Обожнюю Чарлі Ханнема ще з "Хуліганів". Трейлер якісний. Дуже чекаю на прем’єру!";
- "Здавалося, цього проєкту вже ніколи не буде, але ось його перший трейлер!";
- "У Чарлі Ханнема поганих ролей поки що не було. Сподіваюся, і тут не підкачає";
- "Після "Шантарама" понад рік читати не могла. Усі книги здавалися прісними. Маю великі надії на серіал".