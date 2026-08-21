Після п’яного арешту Шая Лабаф продовжує пити щодня: що відбувається з актором

Здавалося б, після арешту, суду, випробувального терміну та обов’язкових занять із лікування залежності людина мала б хоча б на якийсь час переглянути стосунки з алкоголем. Але у Шаї Лабафа, схоже, свій сценарій.

Як повідомляє pagesix, актор, який у лютому влаштував п’яний дебош під час святкування Марді Гра в Новому Орлеані, зізнався, що досі вживає алкоголь щодня.



Шая Лабаф досі вживає алкоголь / Фото BACKGRID



У червні Лабаф визнав провину за трьома пунктами звинувачення у побитті. Суд призначив йому два роки випробувального терміну та зобов’язав пройти заняття з лікування алкогольної залежності.

Втім, у документах, які цитують американські медіа, актор сам повідомив, що п’є алкоголь щодня. Також він відмовився від психіатричної допомоги.

Лабаф при цьому справно контактує з офіцером пробації та надав підтвердження, що має завершити програми з контролю гніву та лікування проблем із вживанням речовин до наступного місяця.

А все почалося з Марді Гра

Нагадаємо, у лютому актор кілька днів поспіль святкував Марді Гра в Новому Орлеані. Ранок 17 лютого для нього закінчився арештом.

За даними правоохоронців, Лабафа попросили залишити бар у Французькому кварталі через агресивну поведінку. Після цього ситуація, м’яко кажучи, пішла не за планом.



Шая Лабаф був арештований / Фото Orleans Parish Sheriff's Office



За даними слідства, актор почав бити працівника закладу, а згодом повернувся та знову вступив у конфлікт. Його довелося стримувати кільком людям до приїзду поліції.

На відео з інциденту також було зафіксовано агресивну поведінку актора та образливі висловлювання.

Зрештою Лабафа доправили до лікарні, а після виписки його заарештували та помістили до в’язниці. Пізніше він вийшов під заставу в 100 тисяч доларів.

Ще в березні джерело, близьке до актора, заявляло, що якщо Лабаф не припинить пити, ситуація може закінчитися дуже погано.

І ось через кілька місяців маємо оновлення: щоденне вживання алкоголю нікуди не поділося.

Наступне судове засідання заплановане на 23 вересня, однак, за документами, Лабаф не буде присутній, оскільки в цей час працюватиме над фільмом.

Схоже, Голлівуд останнім часом особливо уважно стежить за тим, що його зірки роблять поза знімальним майданчиком. Наприклад, Джаред Лето нещодавно втратив роль у новому фільмі Баррі Левінсона на тлі скандалу та звинувачень у домаганнях.