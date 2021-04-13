Люсі Лью зіграє у супергеройському фільмі "Шазам 2": яку роль отримала зірка "Ангелів Чарлі"

У Голлівуді готуються до зйомок супергеройського фільму "Шазам 2". На роль лиходійки затвердили актрису Люсі Лью, добре відому за ролями в "Ангелах Чарлі" і "Чому жінки вбивають".

Інформацію вже підтвердили кіновиробники. За офіційними даними, Люсі Лью зіграє лиходійку, на ім'я Каліпсо.

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Відомо, що вона – сестра зловісної Геспери, в яку перевтілиться неперевершена Гелен Міррен. Обидві героїні об'єднаються, щоб знищити Шазама. У лиходійок є великі шанси це зробити, адже їхній батько Атлант був одним із титанів, які створили сили Шазама. Тому у 2 частині фільму очікується запекла боротьба.

До своїх ролей також повернуться Ешер Енджей та Закарі Левів, які зіграють Біллі Бетсона і його альтер его Шазама.

Що відомо про "Шазам 2"

Сценарій до 2 частини "Шазама" напише Генрі Гайден. Саме він розробить сюжет про захопливе протистояння супергероя Шазама з нащадками титанів. Екранізує стрічку Девід Ф. Сандберг, який є автором дебютного проєкту.

Наразі сюжет фільму "Шазам 2" тримають у секреті. Відомо, що прем'єра супергеройського проєкту запланована на 2 червня 2023 року. А от зйомки планують розпочати вже у травні 2021-го.