Не встигла погасити: покійна Шеннен Догерті залишила після смерті мільйонні борги

Зірка популярного серіалу "Всі жінки відьми" Шеннен Догерті взяла багатомільйонний кредит за рік до своєї смерті. Акторка не встигла закрити його до кінця.

Знаменита Шеннен Догерті померла 13 липня. Це сталося після 9 років боротьби з раком.

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Догерті не встигла виплатити мільйонні кредити перед смертю

Як стало відомо, за рік до своєї смерті Шеннен Догерті взяла іпотечний кредит на суму 3 мільйони доларів для придбання нерухомості у Малібу. Вона мріяла про цей будинок, сподіваючись насолоджуватися життям біля океану. Однак, через свій важкий стан здоров'я та тривалу боротьбу з онкологією, акторка не встигла повністю погасити цей кредит.

До того ж окрім виплат за іпотеку, вона накопичила понад чверть мільйона доларів судових витрат, пов'язаних з різними юридичними справами та лікуванням. Тепер усі ці боргові зобов'язання перейдуть до її близьких, які муситимуть їх погасити.

Шеннен раніше пояснювала, що через свою хворобу вона майже не могла працювати. Тому в останні місяці свого життя акторка постала перед фінансовими труднощами.