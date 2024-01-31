Важкохвора акторка, яка нещодавно планувала свій похорон, сказала про диво, яке з нею трапилось

У 2015 році акторка Шеннен Догерті дізналась діагноз своєї хвороби, і з того часу, починаючи з 2017 року, вона активно веде боротьбу з нею. Знаменитість поділилась, що її боротьба з онкологією – справжнє диво.

Ще нещодавно Шеннен Догерті поділилась, кого не хоче бачити на своєму похороні. А тепер акторка зізналась, що в ході свого лікування вона побачила справжнє диво.

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Шеннен Догерті розповіла про свою боротьбу з раком

Відомо, що в актриси діагностовано рак грудей четвертої стадії. Та, на щастя, результати останнього лікування подарували їй новий промінь надії.

Я використовувала інфузійну терапію, але результатів це не дало. Усі хотіли, щоб я змінила препарат, але я відмовилася. І після сьомої процедури ми побачили, що він знищує гематоенцефалічний бар'єр,

– зазначила Шеннен.

Знаменитість зауважила, що реакція її організму на лікування цим препаратом є справжнім дивом, оскільки вона не відмовилася від його застосування навіть тоді, коли усі про це просили. Тоді все почало вдаватись:

"Іноді ти шукаєш дива не в тих місцях, а вони опиняються просто перед твоїм обличчям", – сказала акторка.

Нещодавно Шеннен Догерті почала думати про похорон

Акторка сказала, що хоче бути кремованою, а прах мали б змішати з прахом її собаки та батька. Шеннен підкреслила, що вона знає безліч людей, які обов'язково прийдуть на її похорон, але зазначила, що не хотіла б їх бачити.

Акторка мріє, щоб її поховання стало святом спогадів та любові – невимушеним заходом, на якому її друзі та рідні могли б просто поспілкуватися між собою, пригадати все, що було хорошого у їхньому житті.

Утім, на щастя, Шеннен Догерті йде на поправку, тож сподіваємось, що ці плани вона відкладе на далеке майбутнє.