Метастази в мозку: онкохвора Шеннен Догерті поділилася сумними новинами

Американська актриса Шеннен Догерті, яка знялася у серіалі "Усі жінки – відьми", хворіє на рак грудей 4 стадії. Днями 52-річна зірка повідомила шанувальникам сумні новини.

Творчий доробок Шеннен Догерті налічує понад 60 проєктів. Актриса найбільш відома своїми ролями у серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" (1990 – 1994 роки) та "Усі жінки – відьми" (1998 – 2001 роки). Крім того, зірка підтримує Україну – вона закликала світових зірок не замовчувати війну в Україні та поширювати правду в соцмережах.

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У Шеннен Догерті прогресує рак: метастази вже в мозку

12 січня 2023 року. 5 січня комп’ютерна томографія показала метастази у моєму мозку. 12 січня відбувся перший тур опромінення. Мій страх очевидний,

– повідомила актриса.

"Я дуже клаустрофобічна, і в моєму житті багато чого відбувалося. Мені пощастило, у мене є чудові лікарі, такі як доктор Амін Мірахді, і чудові фахівці в Cedar Sinai. Але це страх. Сум’яття. Час всього цього. Ось так може виглядати рак", – доповнила вона.

У своєму інстаграмі зірка поширила відео з процесом приміряння маски, яку одягають під час опромінення мозку.

У Шеннен Догерті прогресує рак / Скриншот з відео

Шеннен Догерті хвора на рак: що відомо