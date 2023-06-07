Метастази в мозку: онкохвора Шеннен Догерті поділилася сумними новинами
Джерело:Шеннен Догерті
Американська актриса Шеннен Догерті, яка знялася у серіалі "Усі жінки – відьми", хворіє на рак грудей 4 стадії. Днями 52-річна зірка повідомила шанувальникам сумні новини.
Творчий доробок Шеннен Догерті налічує понад 60 проєктів. Актриса найбільш відома своїми ролями у серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" (1990 – 1994 роки) та "Усі жінки – відьми" (1998 – 2001 роки). Крім того, зірка підтримує Україну – вона закликала світових зірок не замовчувати війну в Україні та поширювати правду в соцмережах.
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У Шеннен Догерті прогресує рак: метастази вже в мозку
12 січня 2023 року. 5 січня комп’ютерна томографія показала метастази у моєму мозку. 12 січня відбувся перший тур опромінення. Мій страх очевидний,
– повідомила актриса.
"Я дуже клаустрофобічна, і в моєму житті багато чого відбувалося. Мені пощастило, у мене є чудові лікарі, такі як доктор Амін Мірахді, і чудові фахівці в Cedar Sinai. Але це страх. Сум’яття. Час всього цього. Ось так може виглядати рак", – доповнила вона.
У своєму інстаграмі зірка поширила відео з процесом приміряння маски, яку одягають під час опромінення мозку.
Шеннен Догерті хвора на рак: що відомо
- Шеннен Догерті захворіла на рак у березні 2015 року.
- У травні 2016 року Шеннен перенесла мастектомію, а пізніше пройшла хіміотерапію і почала радіотерапію.
- 28 квітня 2017 року вона оголосила про настання ремісії.
- 4 лютого 2020 року на телевізійному шоу "Good Morning America" Догерті зізналася, що хвороба повернулася, і тепер вона перебуває на 4-й стадії. Вона розповіла також, що дізналася діагноз під час зйомок продовження серіалу "Беверлі Хіллз".
- Шеннен призналася, що настав момент, коли приховувати свою хворобу більше не має сенсу.