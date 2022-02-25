Шеннен Догерті закликала світових зірок не замовчувати війну Росії з Україною

25 лютого 2022 , 14:10
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Джерело:

Інстаграм Шеннен Догерті

Американська акторка Шеннен Догерті закликала усіх світових знаменитостей повідомляти про війну Росії з Україною. Зірка наголосила поширювати правду в соцмережах.

Крім цього акторка зазначила, щоб світові знаменитості припинили ділитися своїми успіхами, поки в Україні триває війна. "Це відбувається зараз. Зверніть увагу. Висловлюйтесь", – написала вона. 

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Шеннен Догерті звернулася до світових зірок говорити про війну Росії з Україною

Я не можу повірити, що знаменитості та впливові особи публікують повідомлення про свої останні успіхи або новітню сумку, коли вбивають дітей, батьків, матерів, синів, дочок,
– наголосила Догерті.

Акторка розуміє, що є межа того, чого можуть досягти соціальні мережі, але також думає, що вони можуть зробити набагато більше, ніж просто бути самообслуговуючою платформою.

Україно, я молюся за тебе, Україно!
– додала вона. 

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Світові зірки підтримують Україну 

Багато західних зірок вже підтримали Україну і продовжують це робити далі. Зокрема про підтримку українців висловилися:

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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Автор: Наталія Гулій