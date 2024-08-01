Шерон Стоун налякала прихильників світлиною із синцем під оком: "Я більш витривала"

66-річна американська акторка Шерон Стоун поділилася у своєму інстаграмі фотографією, на якій видно синець під оком. Обставини, за яких акторка отримала травму, вона не розкриває.

Однак, схоже, що це сталося під час її відпустки в Туреччині. Дивіться фото знаменитості та дізнайтесь, як Шерон прокоментувала інцидент.

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Шерон Стоун опублікувала фото із синцем під оком

У підписі до фото Шерон зазначила: "Поїздка була важкою, але я більш витривала", висловлюючи позитивний настрій всупереч ситуації. Її шанувальники активно підтримують акторку в коментарях, висловлюючи свої побажання швидкого одужання та захоплення її витримкою.

Стоун перебуває в Європі вже кілька тижнів. Перед тим, як відвідати Туреччину, вона провела час у Франції та Італії, насолоджуючись європейськими краєвидами та культурою.