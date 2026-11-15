Не лише "Дивергент": 4 захопливі фільми з Шейлін Вудлі, які варто подивитися кожному

15 листопада голлівудська акторка Шейлін Вудлі відзначає свій 35-й день народження. Вона швидко підкорила серця мільйонів глядачів завдяки своїй безпосередності, природній чарівності та вмінню проживати кожну роль.

Зірка однаково майстерно грає у масштабних підліткових антиутопіях і глибоких життєвих драмах. З нагоди свята 24 Канал підготував добірку найкращих кінокартин за участю цієї талановитої артистки. Ці захопливі історії гарантовано подарують вам потужні та незабутні емоції.

"Винні зірки" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,6

Двоє підлітків із важкими онкологічними діагнозами знайомляться в групі підтримки та несподівано закохуються. Завдяки блискучій акторській хімії ця історія миттєво пробиває на щирі емоції. Тому дивитися її без паперових серветок просто неможливо. До того ж фільм світло і ніжно нагадує про справжню цінність першого кохання.

"Винні зірки": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають чуттєву гру Шейлін Вудлі та вдалий гумор, який пом'якшує трагізм сюжету. Водночас кіноексперти критикують стрічку за надмірну сентиментальність і маніпулювання емоціями глядачів.

"Дивергент" (2014)

Рейтинг IMDb: 6,6

У футуристичному суспільстві юна дівчина виявляє свою унікальність і несподівано стає головною загрозою для системи. Разом із героїнею ви проходите складний шлях від невпевненої підлітки до справжньої бунтарки. Завдяки динамічним сценам та стильному світу сюжет чудово тримає у напрузі. Зрештою ця пригода дарує потужний заряд мотивації йти проти правил.

"Дивергент": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають переконливе перевтілення Вудлі та непогану побудову антиутопічного світу. Втім, кіноексперти критикують стрічку за передбачуваність сюжету та постійні наслідування франшизи "Голодні ігри".

"Нащадки" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,3

Заможний юрист намагається налагодити стосунки з двома доньками після трагічної аварії дружини. На тлі сонячних гавайських пейзажів розгортається дуже глибока і життєва сімейна драма. Через це ви повністю занурюєтеся у проблеми героїв і разом із ними шукаєте шляхи до прощення. Після фінальних титрів залишається світлий смуток і бажання частіше обіймати рідних.

"Нащадки": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають зрілу драматичну гру юної Шейлін Вудлі в дуеті з Джорджем Клуні. Проте кіноексперти критикують стрічку за дещо нерівномірний темп і місцями недоречні комедійні вставки.

"У полоні стихії" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,6

Закохана пара вирушає у романтичну подорож Тихим океаном і раптово опиняється в епіцентрі потужного урагану. Згодом безкрайні простори на екрані перетворюються на страшну пастку. Тому постійне відчуття безпорадності перед природою просто захоплює подих. Ця кінокартина вражає силою людського духу і змушує до останньої секунди тримати кулаки за героїв.

"У полоні стихії": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають приголомшливу операторську роботу та неймовірну фізичну віддачу Вудлі на зніманнях. Водночас кіноексперти критикують стрічку за рваний монтаж і занадто мелодраматичні стрибки у часі.

Якщо вам хочеться продовжити досліджувати складні людські долі, радимо також переглянути добірку зворушливих драм про кохання, які змусять повірити у диво.