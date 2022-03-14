Ще один фак Путіну: ведуча церемонії BAFTA-2022 показала середній палець кремлівському диктатору

Австралійська акторка, відома завдяки своїм ролям у комедіях "Холостячки" та "Ідеальний голос", Ребел Вілсон висловилася на підтримку України. На урочистій церемонії премії BAFTA-2022 зірка показала фак Путіну.

Ребел Вілсон показала середній палець Путіну на BAFTA-2022

Як повідомляє 24 канал, на нагородженні, яке відбулося вчора, 13 березня, у Лондоні, Ребел Вілсон була ведучою шоу. Перед виступом акторки Емілії Джонс, вона повідомила, на сцені будуть два сурдоперекладачі.

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Пізніше, зі словами "А це жест для Путіна", вона показала середній палець. Але цей момент, на жаль, заблюрили організатори шоу.

Зауважимо, що глядачі премії були вражені та підтримали ведучу оплесками. "Вона говорить за всіх нас. Дякую Ребел", "Бачив, сподобалося, досконало", – написали шанувальники кіноіндустрії.

Підтримка України на премії BAFTA-2022

Крім цього, Голова кінопремії Крішненду Маджумдар на початку урочистої церемонії заявив, що сподівається на мир. Він подякував журналістам в Україні та підтримав українців.

Разом із нашими колегами з Української кіноакадемії ми солідарні та сподіваємось на відновлення миру. Ми дуже вдячні журналістам, які висвітлюють події в Україні... Наші думки з народом України, а також з тими, хто постраждав від інших конфліктів у всьому світі,

– сказав він.

Бенедикт Камбербетч вкотре підтримав Україну. На урочисту церемонію актор одягнув елегантний чорний костюм, а свій образ доповнив синьо-жовтим значком.