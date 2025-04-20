Великодні свята – це чудова нагода провести час у родинному колі за переглядом добрих і теплих фільмів. Кіно 24 розповість про стрічки, які пасуватимуть до святкових вихідних.

Дивіться також Ідеальний варіант на вечір: 5 фільмів, які хочеться переглядати знову й знову

"Великодній парад" (1948)

Це класичний американський мюзикл, який став великоднім символом. Він розповідає про танцівника Дона Г'юза, який після розриву з партнеркою хоче довести, що може зробити зірку з будь-кого. Його нова учениця – Ханна. Між парою починає виникати хімія – як на сцені, так і поза нею.

Фільм є справжнім святом музики, танцю й гумору. У ньому багато барвистих кольорів, романтики та великоднього настрою.

"Великодній парад": дивіться трейлер онлайн

"Шоколад" (2000)

У центрі сюжету – Вієнн, жінка, яка разом з донькою приїжджає у невелике французьке містечко й відкриває там крамничку в розпал Великого посту. Її шоколад має дивовижну властивість змінювати людей та їхній настрій.

Ця стрічка про радість, яку люди можуть дарувати одне одному, і те, що свято – це стан душі. Блискучий акторський склад, мораль та гумор роблять фільм вдалим для перегляду у святковий день.

"Шоколад": дивіться трейлер онлайн

"Зоотрополіс" (2016)

Події відбуваються у надсучасному мегаполісі Зоотрополісі, де живе безліч тварин. Тут у поліцію влаштовується нова працівниця – кролиця Джуді. Вона швидко розуміє, як складно конкурувати з великими й сильними звірами. Джуді хоче проявити свої можливості – і тут на її шляху з'являється хитрий злочинець – лис.

Це історія про наполегливість, дружбу та подолання упереджень. Теми цілком відповідають цінностям вірян, які святкують Великдень. Весела, зворушлива, сповнена гумору історія стане фаворитом як серед дітей, так і дорослих.

"Зоотрополіс": дивіться трейлер онлайн

"Чарлі і шоколадна фабрика" (2005)

Бідний хлопчик Чарлі виграє шанс потрапити у чарівну шоколадну фабрику ексцентричного Віллі Вонки. На нього та ще чотирьох дітей чекають незвичайні пригоди та унікальні випробування.

Це фільм-казка, у якому підіймають серйозні теми: чесність, вдячність, щедрість і скромність. Глибокі сенси, солодощі в кадрі та Джонні Депп у головній ролі стануть цікавим доповненням до святкового дня.

"Чарлі й шоколадна фабрика": дивіться трейлер онлайн