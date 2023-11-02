Що подивитися на Netflix: 10 фільмів і серіалів, які найчастіше обирають українці

Netflix оновив щотижневий рейтинг фільмів і серіалів, які найчастіше дивляться українці. Другий тиждень поспіль у лідерах новий серіал "Падіння дому Ашерів", а серед фільмів на першому місці "Продавці болю".

Серед найпопулярніших в Україні залишається 3 сезон "Люпену". Які ще стрічки переглядали у період з 23 по 29 жовтня – розповідаємо далі.

Вам сподобається 4 фільми про теніс, які змусять вас полюбити цей вид спорту

Найпопулярніші серіали на Netflix

Українці в захваті від нового серіалу "Падіння дому Ашерів". Згідно з сюжетом, жорстокі брат і сестра будують сімейну династію, щоб забезпечити собі безбідне майбутнє. Однак за загадкових обставин її спадкоємці починають гинути один за одним.

"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також в Україні зараз дивляться:

"Люпен", 3 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Життя на нашій планеті", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Тіла", мінісеріал;

"Бекхем", мінісеріал;

"Сексуальна освіта", 4 сезон;

"Я прокинулася вампіркою", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

Найпопулярніші фільми на Netflix

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Минулого тижня найчастіше переглядали нову драму "Продавці болю" з Крісом Евансом та Емілі Блант у головних ролях. Згідно з сюжетом, бідна, але амбітна мати-одиначка отримує вигідну роботу у фармацевтичній компанії. Наскільки далеко вона готова піти, щоб успішно продати новий знеболювальний препарат?

"Продавці болю": дивіться онлайн трейлер фільму

Інші популярні фільми в Україні зараз:

"Літні татусі", 2023 рік;

"Швидка", 2022 рік;

"Двійник", 2019 рік;

"Плазуни", 2023 рік;

"Диктатор", 2012 рік;

"Чиста гра", 2023 рік;

"Секрети домашніх тварин", 2016 рік;

"Знахар", 2023 рік;

"Щенячий патруль у кіно", 2021 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix