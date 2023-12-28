Що подивитися на Netflix: 10 фільмів і серіалів, які зараз найпопулярніші в Україні

Netflix оприлюднив традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів в Україні. Вже кілька тижнів поспіль українці надають перевагу 6 сезону серіалу "Корона".

Також лідером є новий науково-фантастичний фільм "Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню". Повний список стрічок, які дивилися найчастіше у період з 18 по 24 грудня дізнавайтеся далі.

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Найпопулярніші фільми Netflix

"Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню" з Софією Бутеллою, Джимоном Хонсу та Едом Скрейном у головних ролях розповідає про час, коли безжальна армія Материнського Світу починає загрожувати мирному поселенню фермерів на краю галактики. Тоді єдиною надією на порятунок стає таємнича чужинка.

"Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню": дивіться онлайн трейлер фільму

Також українці дивляться:

"Ілюзія безпеки", 2023 рік;

"Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;

"Топ Ґан: Меверік", 2022 рік;

"Ґрінч", 2018 рік;

"Посіпаки: Становлення лиходія", 2022 рік;

"Родинний обмін", 2023 рік;

"Втеча з курника: Світанок наггетсів", 2023 рік;

"Щедрик", 2023 рік;

"Бувай, дитинко, бувай", 2007 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

Найпопулярніші серіали Netflix

Серед серіалів найпопулярнішим є фінальний сезон серіалу "Корона", прем'єра другої частини якого відбулася 14 грудня. У 6 сезоні показали життя королівської родини після смерті принцеси Діани, а також на екранах вперше з'являється Кейт Міддлтон.

"Корона"6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці дивляться:

"1670", 1 сезон;

"Ненавиджу Різдво", 2 сезон;

"Готові", 1 сезон;

"Ненавиджу Різдво", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Нічний агент", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Корона", 1 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix