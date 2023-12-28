Що подивитися на Netflix: 10 фільмів і серіалів, які зараз найпопулярніші в Україні

28 грудня 2023, 18:04
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Джерело:

Netflix

Netflix оприлюднив традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів в Україні. Вже кілька тижнів поспіль українці надають перевагу 6 сезону серіалу "Корона".

Також лідером є новий науково-фантастичний фільм "Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню". Повний список стрічок, які дивилися найчастіше у період з 18 по 24 грудня дізнавайтеся далі.

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Найпопулярніші фільми Netflix

"Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню" з Софією Бутеллою, Джимоном Хонсу та Едом Скрейном у головних ролях розповідає про час, коли безжальна армія Материнського Світу починає загрожувати мирному поселенню фермерів на краю галактики. Тоді єдиною надією на порятунок стає таємнича чужинка. 

"Rebel Moon. Частина 1: Дитя вогню": дивіться онлайн трейлер фільму 

Також українці дивляться:

  • "Ілюзія безпеки", 2023 рік;
  • "Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;
  • "Топ Ґан: Меверік", 2022 рік;
  • "Ґрінч", 2018 рік;
  • "Посіпаки: Становлення лиходія", 2022 рік;
  • "Родинний обмін", 2023 рік;
  • "Втеча з курника: Світанок наггетсів", 2023 рік;
  • "Щедрик", 2023 рік;
  • "Бувай, дитинко, бувай", 2007 рік. 


Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

Найпопулярніші серіали Netflix

Серед серіалів найпопулярнішим є фінальний сезон серіалу "Корона", прем'єра другої частини якого відбулася 14 грудня. У 6 сезоні показали життя королівської родини після смерті принцеси Діани, а також на екранах вперше з'являється Кейт Міддлтон. 

"Корона"6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці дивляться:

  • "1670", 1 сезон;
  • "Ненавиджу Різдво", 2 сезон;
  • "Готові", 1 сезон;
  • "Ненавиджу Різдво", 1 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Люпен", 3 сезон;
  • "Нічний агент", 1 сезон;
  • "Люпен", 2 сезон;
  • "Корона", 1 сезон. 


Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

Автор: Христина Кобак