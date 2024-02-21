Щоб відпочити після роботи: 10 фільмів і серіалів, які варто подивитися на Netflix ввечері

Netflix оновив традиційний щотижневий рейтинг фільмів і серіалів, які дивляться в Україні. Серед найпопулярніших зараз нові стрічки 2024 року, прем'єри яких відбулися зовсім нещодавно.

Назви лідерів, а також повний рейтинг стрічок, які дивляться найчастіше, – шукайте далі у нашій традиційній добірці.

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Які фільми зараз популярні на Netflix

Перше місце посіла нова комедія "Гравці". За сюжетом, спортивна журналістка з Нью-Йорка закохується в одну зі своїх цілей. Це зовсім не входило в плани дівчини, тож тепер їй доводиться відмежовувати почуття та роботу.

"Гравці": дивіться онлайн трейлер фільму

Більше фільмів у рейтингу:

"Убий мене, якщо наважишся", 2024 рік;

"Ейнштейн і бомба", 2024 рік;

"Прощений", 2022 рік;

"Нікчемний я 3", 2017 рік;

"Оріон і Темряк", 2024 рік;

"Нікчемний я 2", 2013 рік;

"Посіпаки", 2015 рік;

"Нікчемний я", 2010 рік;

"Агенція розбитих сердець", 2024 рік.



Найпопулярніші фільми Netflix / Фото Netflix

Які серіали найчастіше дивляться українці

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Уже місяць в рейтингу серіалів беззаперечним лідером залишається 6-серійна драма "Гризельда". Ця художня інтерпретація реальних подій розповідає історію Гризельди Бланко, яка стала "Хрещеною матір’ю" наркоімперії у Маямі.

"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більше серіалів у рейтингу:

"Один день", мінісеріал;

"Берлін", 1 сезон;

"Наглядач", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Любе дитя", мінісеріал;

"Люпен", 2 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Нічний агент", 1 сезон;

"Паперовий будинок", 1 сезон.



Найпопулярніші серіали Netflix / Фото Netflix