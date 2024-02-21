Щоб відпочити після роботи: 10 фільмів і серіалів, які варто подивитися на Netflix ввечері
Джерело:Netflix
Netflix оновив традиційний щотижневий рейтинг фільмів і серіалів, які дивляться в Україні. Серед найпопулярніших зараз нові стрічки 2024 року, прем'єри яких відбулися зовсім нещодавно.
Назви лідерів, а також повний рейтинг стрічок, які дивляться найчастіше, – шукайте далі у нашій традиційній добірці.
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Які фільми зараз популярні на Netflix
Перше місце посіла нова комедія "Гравці". За сюжетом, спортивна журналістка з Нью-Йорка закохується в одну зі своїх цілей. Це зовсім не входило в плани дівчини, тож тепер їй доводиться відмежовувати почуття та роботу.
"Гравці": дивіться онлайн трейлер фільму
Більше фільмів у рейтингу:
- "Убий мене, якщо наважишся", 2024 рік;
- "Ейнштейн і бомба", 2024 рік;
- "Прощений", 2022 рік;
- "Нікчемний я 3", 2017 рік;
- "Оріон і Темряк", 2024 рік;
- "Нікчемний я 2", 2013 рік;
- "Посіпаки", 2015 рік;
- "Нікчемний я", 2010 рік;
- "Агенція розбитих сердець", 2024 рік.
Найпопулярніші фільми Netflix / Фото Netflix
Які серіали найчастіше дивляться українці
Уже місяць в рейтингу серіалів беззаперечним лідером залишається 6-серійна драма "Гризельда". Ця художня інтерпретація реальних подій розповідає історію Гризельди Бланко, яка стала "Хрещеною матір’ю" наркоімперії у Маямі.
"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу
Більше серіалів у рейтингу:
- "Один день", мінісеріал;
- "Берлін", 1 сезон;
- "Наглядач", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Любе дитя", мінісеріал;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Нічний агент", 1 сезон;
- "Паперовий будинок", 1 сезон.