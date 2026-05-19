Від цих фільмів на Netflix просто неможливо відірватись

Останнім часом на платформі Netflix вийшло достатньо хороших фільмів, які не є банальними за сюжетом, а дарують глядачам нові спектри емоцій. Вони мають різні жанри, що робить контент різноманітним для різних уподобань людей.

Сьогодні 24 Канал розповість про ті фільми, які не просто вийшли на платформі, а ще й стали вірусними у мережі. Деякі з них навіть опинились у трендах тіктоку.

"Верхівковий хижак", 2026

Рейтинг IMDb: 6,1

Саша і Томмі – пара скелелазів, які фанатіють від подорожей та нових вражень. У черговій мандрівці вони зупиняються у доволі віддаленій місцевості, а Томмі ніби передчуває щось лихе, адже заводить розмову про небезпеку.

Наступного ранку стається страшне – чоловік гине через різку зміну погодних умов. Саша вважає себе винною у смерті коханого, та через п'ять місяців після втрати наважується повернутись до Австралії, де все частіше зникають туристи. На її шляху з'являється Бен, однак жінка ще навіть не підозрює чим може обернутись це знайомство.

"Франкенштайн", 2025

Рейтинг IMDb: 7,5

За основу сценарію було взято готичний роман Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей". За сюжетом, вчений, на ім'я Віктор Франкенштайн, створює штучну людину, але потім зрікається нього. Через це чудовисько починає переслідувати свого творця.

Над фільмом працював оскароносний режисер Гієрмо дель Торо.

"Гострі картузи: Безсмертний", 2026

Рейтинг IMDb: 6,5

Це продовження культової історії про родину Шелбі, де центром сюжетом виступили стосунки батька та сина. Томмі вирішив відійти від справ і став зовсім не тим, яким звикли його бачити. Однак його позашлюбний син вирішив, що тепер він головний у Бірменгемі, і саме через нього уся країна опиняється під загрозою.

Томмі доводиться боротися з власними демонами та зробити складний вибір.

"Червона лінія", 2026

Рейтинг IMDb: 6,1

Орн – колишня керівниця з маркетингу чиє життя дуже змінилось, коли вона вирішила стати домогосподаркою. Та одна телефонна афера раптом позбавляє її та родину всіх заощаджень.

Місцева влада не спішить із пошуками винних, тому Орн береться за справу сама. Вона з'ясовує, що є не єдиною жертвою, тому до пошуків злочинців долучаються й інші люди. Їм навіть вдається вийти на слід Ауда – керівника шахрайської мережі.

Який фільм зараз популярний на Netflix?

Днями вийшла стрічка під назвою "Напрочуд кмітливі створіння". Вона вже встигла отримати високу глядацьку оцінку.

За сюжетом, одна жінка уже багато років працює у місцевому океанаріумі. Здавалось, що її життя постійно сіре та одноманітне і ніщо не зможе змінити такий перебіг подій. Та в одну з нічних змін відбувається щось, що точно не назвеш буденною ситуацією – вона знайомиться з буркотливим восьминогом Марцеллусом, і ця незвична зустріч поступово змінює її життя.