Українська стрічка перша у списку: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix

На Netflix знову оновився список найпопулярніших стрічок, які зараз обирають кіномани. У колекції найпопулярніших фільмів лідером стала документальна робота українського журналіста Мстислава Чернова, яка цього року здобула премію Оскар.

Але, окрім "20 днів у Маріуполі" у списку найпопулярніших стрічок Netflix є низка інших фільмів і серіалів, які вартують вашого перегляду. Тому у матеріалі Кіно 24 дивіться, що це за кінокартини.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"20 днів у Маріуполі" – оскароносний документальний фільм Мстислава Чернова, який уже другий тиждень поспіль тримається у топ 10 найпопулярніших стрічок на Netflix.

"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами" – новинка у світі фентезі 2024 року. Фільм розгортає епічну сагу про Кору та інших воїнів, які готові пожертвувати усім у боротьбі поруч із народом Вельдту.

"Дятел Вуді вирушає у табір" – це популярний анімаційний фільм 2024 року. Це історія про те, як Вуді виганяють із лісу, а він знаходить новий дім у таборі "Ю-Ху". Але все змінюється, коли з'являється інспектор, який погрожує закрити табір.

"Квиток до раю" – комедія розповідає про колишнє подружжя, яке, щоб завадити своїй доньці вийти заміж за місцевого жителя Балі, не розглядаючи альтернатив, вирушає слідом за нею на тропічний острів. Вони стикаються з ситуаціями, які намагаються врятувати їхню доньку від помилки, яку вони самі скоїли 25 років тому.

"Вісімка за срібло" – це фільм у жанрі жаху, який вийшов ще у 2021 році.

Також у список найпопулярніших потрапили фільми: "Прокачайте здоров’я: Таємниці кишківника", "Бунтівний місяць.Частина 1: Дитя вогню", "Сльозотворець", "Ірландське бажання" та "Діва проти біди".

Найпопулярніші серіали на Netflix

"Джентльмени" 1 сезон

"Хороший лікар", 1 сезон

"Мертві хлопці-детективи", 1 сезон

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Мертві хлопці-детективи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Оленя"

"Проблема трьох тіл"

"Злочинці"

"Злочинці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бандити: У пошуках золота"

"Бріджертони" 1 сезон

"Бріджертони" 2 сезон

"Наш живий світ"

"Наш живий світ": дивіться онлайн трейлер серіалу

Зовсім скоро довгоочікувані святкові вихідні. Чудова можливість, аби віддихнути за переглядом чудового фільму чи серіалу. Тому обирайте стрічку у нашому матеріалі та дивіться на Netflix.