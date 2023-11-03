7 фільмів про досвід психотерапії, які будуть корисні кожному

Наше ментальне здоров'я потребує уваги не менше, аніж фізичне. Утім багато людей соромляться звертатись до психологів та продовжують ігнорувати свій поганий внутрішній стан.

Наша наступна добірка фільмів та серіалів допоможе вам краще зрозуміти, що відбувається під час сеансів психотерапії. Обирайте стрічку для перегляду та зростайте ментально разом із кіноперсонажами.

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Фільми та серіали про досвід психотерапії

"Аналізуй це", 2002 рік

Гангстер Пол Вітті, якого випустили з в'язниці, терміново потребує свого психоаналітика, доктора Бена Собела. Проте невдаха мафіозі, виявляє, що тепер психоаналітик потрібний вже самому Собелу. Смерть батька і необхідність очолити родинну лікарську практику дуже сильно позначилися на його нервовій системі.

"Аналізуй це": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кімната сина", 2001 рік

У спокійному північному регіоні Італії живе щаслива сім'я: батько Джованні, мати Паола і їхні двоє підлітків – Ірен і Андреа. Джованні є психологом, і його кабінет розташований поруч з родинною квартирою. У своєму кабінеті він занурюється у світ неврозів своїх пацієнтів, що контрастує зі спокоєм його власного життя. Одного недільного дня, Джованні терміново викликають до пацієнта, і це завдає непередбачуваних наслідків. Завдяки цій несподіваній події, він не може провести час так, як завжди – піти побігати зі своїм сином Андреа. Андреа вирушає пірнати зі своїми друзями. Він більше ніколи не повернеться.

"Кімната сина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Звичайні люди", 1980 рік

У заможній та пристойній американській родині страшне лихо — Бак, старший з двох синів успішного адвоката, трагічно гине через безглузду випадковість. Ця подія надзвичайно вразила Конрада, його молодшого брата, який є надзвичайно чутливою натурою. Ця втрата так сильно тягнеться його душею, що Конрад розмірковує навіть про самогубство. Йому важко прийняти, що він не здатен замінити свого брата Бака, який був гордістю і надією родини. Батьки Конрада вирішують, що потрібно допомогти синові пережити цей кошмар і відправляють його на психотерапевтичні сеанси, ще не розуміючи, до чого це приведе.

"Звичайні люди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Психоаналітик", 2009 рік

У центрі подій сюжету — голлівудський психоаналітик, що полюбляє курити марихуану, і який опинився замкнутим у власній трагедії, втративши віру у свою здатність допомогти своїм клієнтам.

"Психоаналітик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пацієнти", 2008-2021 рік

Психотерапевт Пол Вестон відданий своїй справі. Щодня він докладає дуже великих зусиль, щоб допомогти своїм пацієнтам. Проте сам Пол – така сама людина, якій постійно доводиться розбиратися з власними проблемами та переживаннями і якому, подекуди, також потрібен психотерапевт.

"Пацієнти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Клан сопрано" 1999-2007 рік

Повсякденне життя сучасного Хрещеного батька: його думки – стрімкі, дії – рішучі, а гумор – чорний. Мафіозний бос Північного Джерсі Тоні Сопрано успішно справляється з проблемами "Сім'ї". Але ось власна сім’я трохи підвела: діти від рук відбилися, шлюб – під загрозою, матуся – пиляє. Він сподівається на допомогу психіатра, але як тому розповісти про усі свої проблеми, якщо пов’язаний "Омертою" – обітницею мовчання, порушувати яку не можна під страхом смерті?

"Клан сопрано": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мій найкращий коханець", 2005 рік

23-річний художник Дейв закохується в 37-річну Рафі, жительку Нью-Йорка і ділову жінку, яка дещо занепокоєна таким подарунком долі та намагається розібратися в ситуації з допомогою свого психотерапевта Лізи. В принципі, Рафі не проти такої романтичної історії, але надто велика різниця у віці. Психотерапевт переконує її, що у такому віці можуть виникати різні кризові ситуації, тому потрібно обов'язково розвіятися і постаратись просто отримати задоволення. Однак, все змінюється, коли Ліза дізнається, що любов із Рафі крутить її син.

"Мій найкращий коханець": дивіться онлайн трейлер фільму