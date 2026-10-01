Круті фільми в стилі мілітарі, які радить подивитись режисер "Кіллхауса" Любомир Левицький

Ккіно, у якому війна показана без пафосу й без жалю до себе.

Український кінорежисер, продюсер і сценарист Любомир Левицький, автор тактичного екшн-трилера "КІЛЛХАУС", який невдовзі вийде у міжнародний прокат, ексклюзивно для 24 Каналу зібрав добірку фільмів і серіалів, що вплинули на його погляд на мілітарі-кіно.

Символічно, добірка вийшла у День захисників і захисниць України, і є продовженням нещодавнього відеозвернення режисера про те, як Україна має розмовляти зі світом на п'ятому році повномасштабної війни.

Сьогодні світ перестав нас жаліти. І нас більше ніхто не пожаліє – бо ми не жертви. Ми ніколи ними не були. Прийшов час показати, за що ми боремося, а не лише те, що ми втратили. Саме цей ключовий меседж я закладав при створенні моєї роботи "КІЛЛХАУС",

– наголошує Левицький.

Любомир Левицький зібрав цю добірку не як критик, а як режисер, який у кожному з цих фільмів щось для себе забрав. "Подивіться їх, і ви зрозумієте, чому я знімаю саме так", – звернувся до читачів 24 Каналу режисер.

Сікаріо

Рік: 2015

IMDb: 7,7

Вільньов зробив те, що я досі вважаю еталоном: жодного зайвого руху камери, жодного пафосу. Ти просто сидиш і тобі страшно, бо все виглядає так, ніби так воно і є. Я хотів зняти схоже — а потім зрозумів, що не хочу бути схожим ні на кого.

Сікаріо: дивитись трейлер фільму онлайн

13 годин: Таємні воїни Бенгазі

Рік: 2016

IMDb: 7,3

Я палкий фанат Бея, і тут він зробив найчесніше своє кіно. Кілька людей, периметр і ніч. Ніхто нікого не рятує красиво, просто тримають те, що можуть утримати.

13 годин: Таємні воїни Бенгазі: дивитись трейлер фільму онлайн

Падіння "Чорного яструба"

Рік: 2001

IMDb: 7,7

Рідлі Скотт показав, як ідеальний план розсипається за перші п'ять хвилин. Мені це близько, бо війна – це не сценарій, це постійна імпровізація під вогнем.

Падіння "Чорного яструба": дивитись трейлер фільму онлайн

Уцілілий

Рік: 2013

IMDb: 7,5

Фільм про одне рішення, яке коштує всього. І про те, що братство перевіряється не в казармі, а на схилі, коли вже нікуди відступати.

Уцілілий: дивитись трейлер фільму онлайн

Всевидяче око

Рік: 2015

IMDb: 7,3

Найтихіший фільм у цьому списку і найважчий. Тут ніхто не бігає з автоматом – тут люди в кабінеті вирішують, хто сьогодні житиме. Після нього дуже добре розумієш, чому "просто виконував наказ" не працює.

Всевидяче око: дивитись трейлер фільму онлайн

Перекладач

Рік: 2023

IMDb: 7,5

Про борг, який не списується. І про те, що буває з людьми, коли союзники пакують валізи. Нам це варто подивитися уважно.

Перекладач: дивитись трейлер фільму онлайн

Потрійний кордон

Рік: 2019

IMDb: 6,5

Про те, що стається з професіоналами, коли війна для країни закінчилась, а для них – ні. Це кіно про адаптацію, тільки без жодного слова "адаптація".

Потрійний кордон: дивитись трейлер фільму онлайн

Кандагар

Рік: 2023

IMDb: 6,1

Класична історія евакуації: витягнути своїх будь-якою ціною. Просте кіно, але воно про правильну річ: за своїми повертаються.

Кандагар: дивитись трейлер фільму онлайн

Спецоперації: Левиця

Рік: 2023 – донині

IMDb: 7,8

Перші два сезони – сильна робота про роботу під прикриттям і про ціну подвійного життя. Далі, як на мене, серіал змінив наративи через вплив нашого ворога, і тому далі я його рекомендувати не буду.

Спецоперації: Левиця: дивитись трейлер серіалу онлайн

Список смертників

Рік: 2022 – донині

IMDb: 7,9

Про зраду всередині власної системи. І про те, як травма переписує людину – швидко й без попередження.

Список смертників: дивитись трейлер фільму онлайн

Джек Раян

Рік: 2018 – 2023

IMDb: 8,0

Розвідка тут – це ремесло, а не магія. Аналітика, політика, ціна помилки, ухваленої в кабінеті за тисячі кілометрів від людей, які за неї платять.

Джек Раян: дивитись трейлер фільму онлайн

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