KOLA назвала свої улюблені фільми та серіали, які ніколи не розчаровують
ЗІркова кінопорада, яка цілком може врятувати вечір, коли "нема що подивитись". У списку співачки безпрограшна класика.
KOLA експериментує зі своїм творчим проявом: співачка спробувала себе в кіно – у фільмі "Крашанка 2.0". Ексклюзивно для 24 Каналу зірка розповіла не лише про досвід на знімальному майданчику, а й про улюблені фільми та серіали.
ТОП улюблених фільмів KOLA
"Гаррі Поттер"
Рік: 2001-2011
Співачка фанатіє від франшизи про юного чарівника, тож її ТОП класного кіно очолюють одразу всі частини: від "Гаррі Поттер і філософський камінь" до "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії".
Гаррі Поттер і філософський камінь: дивитись трейлер фільму
"Красуня"
Рік: 1990
Рейтинг: 7.1 iMDb
Класична стрічка 90-х про сучасну Попелюшку з Джулією Робертс та Річардом Гіром в головних ролях на другій сходинці.
Красуня: дивитись трейлер фільму українською
"Секс і місто"
Культова історія від HBO про чотирьох нью-йоркських красунь, які насолоджуються життям в мегаполісі сповна, підкорила й KOLA. Зірка обожнює і серіал, і повнометражні фільми про Керрі, Саманту, Міранду й Шарлотту.
Секс і місто: дивитись відео трейлера онлайн
"Містер і місіс Сміт"
Рік: 2005
Рейтинг: 7.5 iMDb
Та сама стрічка, яка звела Анджеліну Джолі й Бреда Пітта не тільки на екрані, а й в реальному житті. Словесні дуелі та екшн-епізоди фільму про подружжя спецагентів створюють приємний вечір через понад 20 років після його виходу.
Містер і місіс Сміт: дивитись трейлер фільму українською
"Поводир"
Рік: 2014
Рейтинг: 7.6 iMDb
В улюбленцях KOLA також українська стрічка, в якій знялась її колега – Джамала. Історична драма про Україну 1930-х років, в якій трагічні історичні процеси переплітаються з щемкими особистими історіями.
Поводир: дивитись трейлер фільму українською
Та буває настрій, коли пошук нового фільму на вечір – така собі перспектива. Тоді настрій рятує стара добра класика, яка в кожного своя. KOLA каже, що й у неї є такий кіносписок на всі випадки життя. Так, до нього входять усі п’ять стрічок і серіалів, які співачка назвала вище, а також ромкоми і комедії:
- "Кучерявка Сью"
- "Освідчення"
- "Міс Конгеніальність"
- "Мій найкращий коханець"
- "Нянька за викликом".
Раніше списком із 12 фільмів і серіалів, які радить подивитись, поділився Любомир Левицький – режисер фільму "КІЛЛХАУС".