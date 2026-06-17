Кіно Що подивитись на Netflix 10 найпопулярніших серіалів Netflix, які обожнюють українці
17 червня, 23:34
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10 найпопулярніших серіалів Netflix, які обожнюють українці

Христина Кобак

Якщо тиждень видається напруженим, варто трішки переключитись. Ідеальний варіант для цього вечора – перегляд нового серіалу.

У блозі Tudum якраз опублікували рейтинг найпопулярніших серіалів, які українці зараз обирають на Netflix. 

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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

"Свідок"

Цей новий британський мінісеріал уже другий тиждень поспіль серед улюблених. За сюжетом, дворічний хлочик стає свідком убивства своєї матері. Батько, невтомна преса й детективи у відчаї шукають відповідь на питання: що пам'ятає дитина?

"Свідок": дивіться онлайн трейлер серіалу 

"Майкл Джексон: Вердикт"

Цей серіал складається лише з 3 епізодів, тож його легко подивитися за вечір. Вичерпний документальний фільм аналізує суд над Майклом Джексоном і його складну спадщину через свідчення ключових фігур, які були присутні в залі суду. 

"Майкл Джексон: Вердикт": дивіться онлайн трейлер серіалу 

"Вбивайте усвідомлено" (2 сезон)

Цей серіал буде цікавий тим, хто любить неординарні сюжети. Тут головний герой – юрист, який долає злочинців своєю розважливістю. У 2025 році цей серіал отримав Німецьку телевізійну премію як найкращий комедійний серіал. 

"Вбивайте усвідомлено": дивіться онлайн трейлер серіалу 

Також українці зараз дивляться:

  • "Берлін і пані з горностаєм", мінісеріал;
  • "Посібник з убивства для хороших дівчат", 2 сезон;
  • "Бороуз", 1 сезон;
  • "Вбивайте усвідомлено", 1 сезон;
  • "Запеклий воро", 1 сезон;
  • "Посібник з убивства для хороших дівчат", 1 сезон.

Який фільм зараз подивитися на Netflix?

Для того, щоб переключитись думками від проблем, варто увімкнути новий романтичний фільм з Дженніфер Лопес "Офісний роман". Там зірка зіграла завзяту директору, яка заводить службовий роман із стриманим юристом. 

 

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