10 найпопулярніших серіалів Netflix, які обожнюють українці

Якщо тиждень видається напруженим, варто трішки переключитись. Ідеальний варіант для цього вечора – перегляд нового серіалу.

У блозі Tudum якраз опублікували рейтинг найпопулярніших серіалів, які українці зараз обирають на Netflix.

Теж цікаво Поки ви в дорозі: що подивитись на Netflix, коли ви їдете у відпустку

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

"Свідок"

Цей новий британський мінісеріал уже другий тиждень поспіль серед улюблених. За сюжетом, дворічний хлочик стає свідком убивства своєї матері. Батько, невтомна преса й детективи у відчаї шукають відповідь на питання: що пам'ятає дитина?

"Свідок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Майкл Джексон: Вердикт"

Цей серіал складається лише з 3 епізодів, тож його легко подивитися за вечір. Вичерпний документальний фільм аналізує суд над Майклом Джексоном і його складну спадщину через свідчення ключових фігур, які були присутні в залі суду.

"Майкл Джексон: Вердикт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вбивайте усвідомлено" (2 сезон)

Цей серіал буде цікавий тим, хто любить неординарні сюжети. Тут головний герой – юрист, який долає злочинців своєю розважливістю. У 2025 році цей серіал отримав Німецьку телевізійну премію як найкращий комедійний серіал.

"Вбивайте усвідомлено": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці зараз дивляться:

"Берлін і пані з горностаєм", мінісеріал;

"Посібник з убивства для хороших дівчат", 2 сезон;

"Бороуз", 1 сезон;

"Вбивайте усвідомлено", 1 сезон;

"Запеклий воро", 1 сезон;

"Посібник з убивства для хороших дівчат", 1 сезон.

Який фільм зараз подивитися на Netflix?

Для того, щоб переключитись думками від проблем, варто увімкнути новий романтичний фільм з Дженніфер Лопес "Офісний роман". Там зірка зіграла завзяту директору, яка заводить службовий роман із стриманим юристом.