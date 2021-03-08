6 популярних серіалів, які радить переглянути Лілія Ребрик

Телеведуча та актриса Лілія Ребрик перебуває на самоізоляції через діагностований коронавірус. У вільний час вона переглянула нові популярні серіали, які порадила і своїм прихильникам.

Лілія Ребрик про інфікування коронавірусом

Про інфікування коронавірусом Лілія Ребрик розповіла прихильникам 28 лютого 2021 року. Актриса наголосила, що не буде вести щоденник хвороби та ділитись інформацією про симптоми чи призначення лікарів. Водночас вона вирішила не приховувати: почувається не найкраще, а сил вистачило тільки на перегляд серіалів та прочитанням 2 книг – "Збирача мушель" від Розамунди Пілчер і "Жінки з паперовими квітами" від Донато Каррізі.

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"Крок за кроком, так би мовити, дозовано повертаюся до соцмереж. Шафи не перебрала. Якщо зробила це подумки – рахується? Жарти жартами, але приховувати не буду: сил вистачало хіба що на "полежати". Хоча я оптиміст і життєлюб, тому й у цьому я все ж намагалася знайти позитив. Коли б як не тепер нарешті знайшовся час і почитати, і подивитися фільми!" – написала Лілія Ребрик.

Окрім цього, телезірка вирішила поділитись списком серіалів, які переглянула за останній тиждень. У добірку від Лілії Ребрик потрапили і новинки Netflix, які стрімко підкорили світ.

Серіали, які рекомендує переглянути Лілія Ребрик

"Емілі в Парижі"

Дата виходу – 2 жовтня 2020 року

Рейтинг IMDb – 7,1

Кількість серій – 11

Серіал Netflix став одним із найбільш популярних за останні роки. І це не дивно, адже стрічка показала кумедні пригоди американки Емілі Купер у Франції.

Дівчина за випадком долі отримує можливість попрацювати в офісі своєї компанії у Парижі. Тут на американку чекають неприязні колеги, які аж ніяк не хочуть змінювати свій стиль роботи, та привабливий сусід Гебріель. Емілі поспіхом вивчатиме іншу мову, шукатиме друзів у найромантичнішому місті, а також намагатиметься довести консервативним рекламникам, що соціальні мережі в наш час – чудова платформа для розвитку бізнесу.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер

"В її очах"

Дата виходу – 17 лютого 2021 року

Рейтинг IMDb – 7,2

Кількість серій – 6

Та якщо "Емілі в Парижі" – серіал, який допоможе забути про турботи і розслабитись, то стрічка "В її очах" триматиме у напрузі від початку і до останньої серії.

За сюжетом, самотня мама Луїза знайомиться з привабливим чоловіком у барі, а вже наступного дня дізнається, що він – її новий керівник. Ця зустріч знайде несподіване продовження, адже Девід переїхав до міста зі своєю таємничою дружиною Адель. Здавалось би, це звичайна інтрижка, яка не зможе здивувати кіноманів, однак переконані, що фінал серіалу ніхто не зуміє передбачити.

"В її очах": дивіться трейлер

"Корона"

Дата виходу – 2016 – досі

Рейтинг IMDb – 8,7

Кількість серій – 60

Та якщо ви прихильники історій про королівську родину Великої Британії, тоді серіал "Корона" не варто оминати увагою. Перед глядачами розкриється художня версія подій, що відбувались у Букінгемському палаці від весілля та коронації Єлизавети ІІ. Скандали, інтриги, розчарування: історія про представників монархії зможе здивувати.

"Корона": дивіться трейлер

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"Ферзевий гамбіт"

Дата виходу – 23 жовтня 2020 року

Рейтинг IMDb – 8,6

Кількість серій – 7

Справжнім хітом 2020 року став серіал "Ферзевий гамбіт". Стрічка розповідає про дівчину Бет Гармон, яка після смерті матері потрапляє до дитячого будинку. Саме там школярка вперше починає вивчати стратегії гри в шахи і вже невдовзі перевершує не тільки свого вчителя, але й найкращих гравців міста. Так у Бет зароджується мрія досягнути успіху в цій сфері, однак для цього доведеться підкорити світ, де домінують чоловіки.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер

"Чорне дзеркало"

Дата виходу – 2011 – досі

Рейтинг IMDb – 8,8

Кількість серій – 22

Сучасні технології стрімко змінили наше життя, а алгоритми фейсбук чи гуглу можуть знати нас краще, аніж батьки. Це і не тільки розкрили автори серіалу "Чорне дзеркало". Кожна серія цього проєкту змусить кожного глядача задуматись над важливими питаннями сучасності.

"Чорне дзеркало": дивіться трейлер

"Бріджертони"

Дата виходу –25 грудня 2020 року

Рейтинг IMDb – 7,3

Кількість серій – 9

Завершує добірку Лілії Ребрик серіал "Бріджертони". Стрічка розповість про консервативне суспільство ХІХ століття. Родина Бріджертонів шукає нареченого для Дафни, однак найкращим кандидатом є граф Гастінгс, який не хоче одружуватись. А за всіма подіями ретельно стежить місцева пліткарка, яка щоразу дивує суспільство скандальними деталями життя еліти Лондона.

"Бріджертони": дивіться трейлер