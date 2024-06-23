Коли хочеться відпочити від людей: 3 фільми, які можна переглянути наодинці

Перегляд фільмів наодинці – свого роду терапія, коли не хочеться нікого бачити та ні з ким спілкуватися. Можна повністю зануритися у сюжет, а не відволікатися на зайві розмови. Крім того, це хороша можливість відпочити від постійної спішки.

Готуйте смаколики, створюйте у кімнаті затишок та влаштуйте кіновечір без нікого. Редакція Кіно 24 підготувала фільми, які варто подивитися на самоті.

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"Дика" (2014)

Біографічна драма з оскароносною американською акторкою Різ Вузерспун у головній ролі не залишить нікого байдужим. Шеріл Стрейд – 26 років, а вона так і не змогла втілити свої мрії в реальність. Після закінчення університету, хотіла побудувати справжню щасливу сім'ю, але не змогла. Жінка розходиться з чоловіком, а потім втрачає маму, тому відчуває неймовірну спустошеність. Аби повернути радість життя, Шеріл планує складну подорож.

"Дика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Маленькі жінки" (2019)

Події фільму розгортаються під час Громадянської війни, яка тривала у Сполучених Штатах Америки. Глядачі знайомляться з чотирма сестрами: Джо, яка захоплюється письменництвом; Мег, яка хоче відчути справжнє багатство; Бет, яка обожнює музику; та Емі, яка володіє неймовірною харизмою. Це історія про дівчат з непростим життям, які намагаються знайти себе у світі.

"Маленькі жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щастя бути одною" (2016)

У фільмі розповідається про 50-річну жінку, на ім'я Флавія. Вона так і не змогла віднайти своє щастя. Головну героїню постійно дратують колишні чоловіки з теперішніми дружинами, а стосунки з дітьми та керівництвом також складаються не зовсім добре. Флавія зустрічається з одруженим, який не збирається розлучатися. Жінка більше не може витримувати всі ці життєві випробування, тому йде до психотерапевтки, аби та їй допомогла.

"Щастя бути одною": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте фільм, яким вже сьогодні зможете розбавити свій самотній вечір. У нашій добірці ви знайдете стрічки, які заставляють задуматися над життям.