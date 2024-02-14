4 нові фільми та серіали, які виходять на Netflix у День святого Валентина

Настав довгоочікуваний найромантичніший день у році. Стримінгова платформа Netflix потішила кіноманів одразу кількома новинками, які прикрасять сьогоднішній вечір.

Серед прем'єр – шостий сезон популярного серіалу та три довгоочікувані фільми. Детальніше про кожну дізнавайтеся далі на Кіно 24.

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Серіал "Любов сліпа", 6 сезон

Нік і Ванесса Лаше проводять соціальний експеримент. Задум полягає в тому, що самотні жінки й чоловіки мають закохатися та заручитися, й лише після цього зустрітися особисто.

"Любов сліпа": дивіться онлайн трейлер серіалу

Фільм "Агенція розбитих сердець"

Молодий журналіст прагне викрити агенцію, яка лікує розбиті серця. А все тому, що головний герой переконаний – закоханість не може бути причиною страждань. Тож заради статті чоловік погоджується на терапію. Тоді він не здогадується, що знайомство з чарівною психотерапевткою, сеанси, кардинально змінять його світогляд і ставлення до романтичних почуттів.

"Агенція розбитих сердець": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Історія кохання в Совето"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Це комедія, яка точно додасть трохи позитиву у складні будні, допоможе відволіктися від рутини. За сюжетом, мати трьох синів прагне, щоб вони одружилися. Для реалізації цієї мети жінка вдається до хитрощів й обіцяє віддати свій дім першому, хто приведе невістку. Так розпочинається затяте змагання між братами.

"Історія кохання в Совето": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Гравці"

У спортивної журналістки з Нью-Йорка є безліч варіантів, щоб розпочати інтрижку. Однак, несподівано для себе самої вона закохується в одного з об'єктів свого дослідження. Тепер перед дівчиною стоїть складний вибір. Чи варто ризикувати й відкривати своє серце?

"Гравці": дивіться онлайн трейлер фільму