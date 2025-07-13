Що подивитися, коли хочеться плакати: 3 щемливі фільми на Netflix, які доведуть до сліз

Життя далеко не просте, і часом у вирі трагічних новин, тривоги, чи просто після невдалого дня, хочеться добряче поплакати, щоб виплеснути свої почуття. Саме тут підійдуть для перегляду сумні фільми.

На Netflix є стрічки, які не можна дивитися без серветок, пише Кіно 24. Вони доводять до сліз та пропонують вивільнити накопичені емоції.

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"Вілл і Гарпер" (2024)

Актор-гуморист і письменниця Гарпер Стіл після довгих років дружби вирішують зробити щось цікаве разом – подорожувати країною на своєму старенькому авто. Їх чекають розваги, випробування і перешкоди, які пара проходитиме разом.

Фільм зворушує і роздирає серце. Він про справжню дружбу і те, як рутинне життя насправді може бути сповнене емоціями й пригодами.

"Вілл і Гарпер": дивіться трейлер онлайн

"Фрагменти жінки" (2020)

Марта і Шон – молода пара в очікуванні первістка. Щасливе життя раптом руйнується, – стається трагічна подія, їхня дитина помирає після народження. Марта спустошена, а Шон хоче підтримати дружину, хоч і сам бореться з почуттям провини.

Це одна з найкращих ролей Ванесси Кірбі, де вона втілила жінку, яка вчиться жити з горем.

"Фрагменти жінки": дивіться трейлер онлайн

"Солодка скорбота" (2023)

Безтурботний художник Марк не уявляє себе без свого бойфренда Олівера. Та його життя кардинально змінюється, коли коханий потрапляє в автокатастрофу й гине. Марк стикається з розпачем і відчаєм, але старі друзі приходять на допомогу. Вони вмовляють Марка поїхати до Парижа, щоб здобути друге дихання.

Стрічка показує, що завжди можна навчитися жити життя по-новому та відкривати для себе нові можливості.

"Солодка скорбота": дивіться трейлер онлайн