10 найпопулярніших фільмів Netflix, від яких зараз не можуть відірватися українці
Стримінгова платформа Netflix підбила підсумки переглядів в Україні за минулий тиждень. Рейтинг очолили абсолютно нові релізи, серед яких як легкі розважальні стрічки, так і глибокі історії, засновані на реальних подіях.
Які фільми Netflix захопили увагу українських глядачів і чому їх варто додати до свого списку перегляду – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що українці зараз дивляться на Netflix
Перше місце оновленого чарту впевнено посіла комедія "72 години" з Кевіном Гартом. Досвідчений топменеджер опиняється на межі звільнення й обіцяє босу всього за три доби створити рекламну кампанію для молоді. Аби краще зрозуміти нове покоління, герой вирушає на вечірку до Маямі, де потрапляє в низку шалених пригод.
"72 години": дивіться трейлер фільму онлайн
На другій сходинці опинилася психологічна кримінальна драма "Елізі: Тіні однієї жінки". Заснована на реальних подіях стрічка розповідає про резонансну справу Елізе Мацунаги. Фільм занурює у психологію складного шлюбу та намагається розкрити головну таємницю – чи було вбивство її чоловіка холодним розрахунком, чи відчайдушним кроком заради самозахисту.
"Елізі: Тіні однієї жінки": дивіться трейлер фільму онлайн
Третю позицію виборов пронизливий художній фільм "23 000 життів". Стрічка заснована на реальній історії молодих волонтерів, які придбали старий корабель, вирушили в Середземне море та врятували понад 23 тисячі біженців.
"23 000 життів": дивіться трейлер фільму онлайн
Четвертий рядок рейтингу зайняв військово-тактичний екшн Любомира Левицького "КІЛЛХАУС". У центрі подій – історія унікальної операції спецпідрозділів 3 ОШБр, СБУ та ГУР. За допомогою дронів вони витягують поранене подружжя з-під ворожого обстрілу в окупованій зоні, доки їхня 14-річна донька залишається в заручниках. Порятунок родини опиняється у центрі уваги всього світу завдяки американській журналістці, яка опинилася на місці подій.
"КІЛЛХАУС": дивіться трейлер фільму онлайн
Замикає п'ятірку лідерів детективний трилер "Шукачі істин". Сюжет розгортається навколо дівчини Рут, яка повертається в рідне містечко після раптової смерті матері. Її батько, колишній поліцейський, стверджує, що стався нещасний випадок, але сам поводиться вкрай дивно й занурюється в теорії змови, через що Рут починає власне розслідування.
"Шукачі істин": дивіться трейлер фільму онлайн
Серед інших найпопулярніших фільмів на Netflix в Україні:
- "Гладіатор 2";
- "Токсична історія кохання";
- "Енола Холмс 3";
- "Їжак Сонік 3";
- "Повідомлення до Ізабелі".
До речі, Netflix також оприлюднив перелік найпопулярніших серіалів в Україні за минулий тиждень.