Що дивляться українці на Netflix: 10 найпопулярніших серіалів тижня

Стрімінговий сервіс Netflix оновив рейтинг найпопулярніших серіалів серед українських користувачів. Цього разу вподобання глядачів виявилися доволі різноманітними.

Якщо ви вагаєтеся, що увімкнути увечері, то зверніть увагу на головні хіти тижня від Netflix, які точно варті вашого часу.

"Елітні сили"

Перше місце рейтингу впевнено захопив новий французький екшн-трилер "Елітні сили". Сюжет серіалу занурює глядачів у небезпечну роботу елітного спецпідрозділу GIGN, бійці якого протистоять загрозам терактів, рятують заручників та виконують надскладні місії. Окрім видовищних перестрілок та тактичних операцій, шоу також захоплює глибокою особистою драмою між досвідченим оперативником і молодим новобранцем.

"Елітні сили": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Мапа бажань"

У центрі сюжету – дівчина Ґрета, яка втрачає сестру й залишається наодинці зі своїм болем. Однак рідна людина залишає їй прощальний подарунок – загадкову гру із завданнями, покликаними допомогти героїні знову відчути смак життя та віднайти власне щастя. До речі, цей зворушливий серіал тримається в українському топі вже другий тиждень поспіль.

"Мапа бажань": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Я тебе відшукаю"

Головний герой, якого зіграв Сем Вортінгтон, відбуває довічне ув'язнення за злочин, якого не скоював. А саме за вбивство власного сина. Через кілька років чоловік раптово отримує доказ, що хлопчик може бути живим, і наважується на втечу з в'язниці, аби розплутати змову та повернути свою дитину.

"Я тебе відшукаю": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Будиночок у прерії"

Цей новий серіал розповідає історію про життя, випробування та взаємопідтримку американської родини фермерів на тлі мальовничих краєвидів ХІХ століття. Українські глядачі обирають цей затишний серіал вже три тижні поспіль, аби відпочити від щоденної метушні й отримати позитивні емоції.

"Будиночок у прерії": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Оазис"

Це яскрава історія про компанію молодих людей, які шукають своє місце під сонцем, долають особисті кризи, закохуються та розкривають різні секрети на тлі мальовничого курортного містечка. До речі, це шоу тримається в п'ятірці найкращих серіалів Netflix в Україні вже шостий тиждень поспіль.

"Оазис": дивіться трейлер серіалу онлайн

Серед інших найпопулярніших серіалів Netflix опинилися:

"Яструб"

"Східний палац"

"Аватар: Останній захисник"

"Рансом Каньйон"

"Літо 36-го"

У жовтні Netflix презентує новий напружений трилер, який має всі шанси стати найобговорюванішою стрічкою осені.