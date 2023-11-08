Вже не "Падіння дому Ашерів": 10 найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix

8 листопада 2023, 20:37
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Джерело:

Netflix

Netflix оновив традиційний тижневий рейтинг фільмів і серіалів, які найчастіше дивляться в Україні. Зараз у топі мінісеріал "Все те незриме світло", прем'єра якого відбулася 2 листопада.

А який фільм найчастіше переглядають українці та повний список популярних стрічок – дізнавайтеся далі. 

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Найпопулярніші фільми на Netflix

У період з 30 жовтня по 5 листопада українці найчастіше переглядали драму "Продавці болю". Ця стрічка з Крісом Евансом та Емілі Блант у головних ролях вже другий тиждень поспіль перебуває в лідерах. 

Бідна та амбітна мати-одиначка отримує вигідну роботу у фармацевтичній компанії. Але наскільки далеко вона готова піти, щоб успішно продати новий знеболювальний препарат? 

"Продавці болю": дивіться онлайн трейлер фільму

Також в Україні зараз дивляться:

  • "Загублене місто", 2022 рік;
  • "Замкнена", 2023 рік;
  • "Їжак Сонік 2", 2022 рік;
  • "Швидка", 2022 рік;
  • "Літні татусі", 2023 рік;
  • "Наяд", 2023 рік;
  • "Плазуни", 2023 рік;
  • "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
  • "Сталлоне", 2023 рік.


Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

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Найпопулярніші серіали на Netflix

Рейтинг серіалів минулого тижня очолив 1 сезон нової драми "Все те незриме світло". Цей серіал знятий на основі бестселера Ентоні Дорра, який здобув Пулітцерівську премію. Згідно з сюжетом, наприкінці Другої світової війни доля зводить незрячу француженку й німецького солдата. 

"Все те незриме світло": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також в Україні зараз дивляться:

  • "Перші дні", 1 сезон;
  • "Падіння дому Ашерів", 1 сезон;
  • "Люпен", 3 сезон;
  • "Життя на нашій планеті", 1 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Люпен", 2 сезон;
  • "Академія єдинорогів", 1 сезон;
  • "Бекхем", мінісеріал;
  • "Тіла", мінісеріал.


Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

Автор: Христина Кобак