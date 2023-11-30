"Корона" знову в лідерах: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів Netfliх
Джерело:Netflix
Netflix оновив щотижневий рейтинг фільмів і серіалів, які найчастіше переглядали українці. Вже другий тиждень поспіль у лідерах залишається перша частина фінального сезону "Корони".
Щодо фільмів, то перше місце за переглядами у період з 20 по 26 листопада посів новий мультик "Лео".
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Найпопулярніші фільми серед українців на Netflix
Мультфільм "Лео" – це нова музична комедія про останній рік початкової школи очима шкільного улюбленця, у якій ящірку Лео озвучує Адам Сендлер.
"Лео": дивіться онлайн трейлер мультфільму
Також українці зараз дивляться:
- "Найкраще. Різдво. У житті!", 2023 рік;
- "Вбивця", 2023 рік;
- "Поганці", 2022 рік;
- "Ґрінч", 2018 рік;
- "Незабутнє Різдво", 2022 рік;
- "Потрійний кордон", 2019 рік;
- "Вийду за тебе", 2022 рік;
- "Продавці болю", 2023 рік;
- "Рейс до Стамбула", 2023 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix
Які серіали найчастіше дивляться на Netflix зараз
Уже другий тиждень поспіль найпопулярнішим серед українців є серіал “Корона”. У першій частині фінального сезону висвітлені події кінця 1990-х років. Зокрема, сюжет розгортається навколо загибелі принцеси Діани та житті королівської родини після її смерті.
"Корона" 6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
Також популярними є серіали:
- "Гра в кальмара: Випробування", 2023 рік;
- "Все те незриме світло", мінісеріал;
- "Перші дні", 1 сезон;
- "Ненавиджу Різдво", 1 сезон;
- "Падіння дому Ашерів", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Корона", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон.