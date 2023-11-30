"Корона" знову в лідерах: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів Netfliх

Netflix оновив щотижневий рейтинг фільмів і серіалів, які найчастіше переглядали українці. Вже другий тиждень поспіль у лідерах залишається перша частина фінального сезону "Корони".

Щодо фільмів, то перше місце за переглядами у період з 20 по 26 листопада посів новий мультик "Лео".

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Найпопулярніші фільми серед українців на Netflix

Мультфільм "Лео" – це нова музична комедія про останній рік початкової школи очима шкільного улюбленця, у якій ящірку Лео озвучує Адам Сендлер.

"Лео": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Також українці зараз дивляться:

"Найкраще. Різдво. У житті!", 2023 рік;

"Вбивця", 2023 рік;

"Поганці", 2022 рік;

"Ґрінч", 2018 рік;

"Незабутнє Різдво", 2022 рік;

"Потрійний кордон", 2019 рік;

"Вийду за тебе", 2022 рік;

"Продавці болю", 2023 рік;

"Рейс до Стамбула", 2023 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

Які серіали найчастіше дивляться на Netflix зараз

Уже другий тиждень поспіль найпопулярнішим серед українців є серіал “Корона”. У першій частині фінального сезону висвітлені події кінця 1990-х років. Зокрема, сюжет розгортається навколо загибелі принцеси Діани та житті королівської родини після її смерті.

"Корона" 6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Також популярними є серіали:

"Гра в кальмара: Випробування", 2023 рік;

"Все те незриме світло", мінісеріал;

"Перші дні", 1 сезон;

"Ненавиджу Різдво", 1 сезон;

"Падіння дому Ашерів", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Корона", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix