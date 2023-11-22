10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix: що зараз українці дивляться найчастіше

Минулого тижня на Netflix відбулася прем'єра першої частини 6 сезону серіалу "Корона". Саме його українці дивляться зараз найчастіше. Довгоочікуваний фінал вже близько, тож останній сезон посунув ті серіали, які трималися в топі попередні кілька тижнів.

Про всі найпопулярніші серіали в Україні, а також те, які фільми найчастіше переглядали у період з 13 по 19 листопада – розповідаємо далі.

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Найпопулярніші серіали на Netflix зараз

Прем'єра фінального сезону "Корони" відбулася 16 листопада й одразу заполонила серця українців. У цьому сезоні висвітлені події кінця 1990-х років. Основний акцент творці серіалу зробили на трагічній загибелі принцеси Діани та житті королівської родини після її смерті.

І хоча оцінки критиків щодо перших чотирьох серій цього сезону розходяться, авторів звинувачують у неточному фактажі, це не заважає "Короні" посідати перше місце в українському рейтингу.

Детальніше тут Розгнівані критики: що не так з фінальним сезоном "Корони"

"Корона" 6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці дивляться:

"Все те незриме світло", мінісеріал;

"Перші дні", 1 сезон;

"Падіння дому Ашерів", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Ненавиджу Різдво", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Життя на нашій планеті", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Падіння", 1 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

Найпопулярніші фільми на Netflix зараз

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Другий тиждень поспіль рейтинг фільмів очолює новий трилер "Вбивця". За сюжетом, після доленосного промаху вбивця бореться зі своїми роботодавцями – і самим собою – у міжнародному полюванні за відплатою, наполягаючи на тому, що це не особисте.

"Вбивця": дивіться онлайн трейлер фільму

Також українці дивляться:

"Найкраще. Різдво. У житті!", 2023 рік;

"Поганці", 2022 рік;

"Вийду за тебе", 2022 рік;

"Продавці болю", 2023 рік;

"Ґрінч", 2018 рік;

"Замкнена", 2023 рік;

"Їжак Сонік 2", 2022 рік;

"Загублене місто", 2022 рік;

"Секрети домашніх тварин", 2016 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix