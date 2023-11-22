10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix: що зараз українці дивляться найчастіше
Джерело:Netflix
Минулого тижня на Netflix відбулася прем'єра першої частини 6 сезону серіалу "Корона". Саме його українці дивляться зараз найчастіше. Довгоочікуваний фінал вже близько, тож останній сезон посунув ті серіали, які трималися в топі попередні кілька тижнів.
Про всі найпопулярніші серіали в Україні, а також те, які фільми найчастіше переглядали у період з 13 по 19 листопада – розповідаємо далі.
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Найпопулярніші серіали на Netflix зараз
Прем'єра фінального сезону "Корони" відбулася 16 листопада й одразу заполонила серця українців. У цьому сезоні висвітлені події кінця 1990-х років. Основний акцент творці серіалу зробили на трагічній загибелі принцеси Діани та житті королівської родини після її смерті.
І хоча оцінки критиків щодо перших чотирьох серій цього сезону розходяться, авторів звинувачують у неточному фактажі, це не заважає "Короні" посідати перше місце в українському рейтингу.
Детальніше тут Розгнівані критики: що не так з фінальним сезоном "Корони"
"Корона" 6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
Також українці дивляться:
- "Все те незриме світло", мінісеріал;
- "Перші дні", 1 сезон;
- "Падіння дому Ашерів", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Ненавиджу Різдво", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Життя на нашій планеті", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Падіння", 1 сезон.
Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix
Найпопулярніші фільми на Netflix зараз
Другий тиждень поспіль рейтинг фільмів очолює новий трилер "Вбивця". За сюжетом, після доленосного промаху вбивця бореться зі своїми роботодавцями – і самим собою – у міжнародному полюванні за відплатою, наполягаючи на тому, що це не особисте.
"Вбивця": дивіться онлайн трейлер фільму
Також українці дивляться:
- "Найкраще. Різдво. У житті!", 2023 рік;
- "Поганці", 2022 рік;
- "Вийду за тебе", 2022 рік;
- "Продавці болю", 2023 рік;
- "Ґрінч", 2018 рік;
- "Замкнена", 2023 рік;
- "Їжак Сонік 2", 2022 рік;
- "Загублене місто", 2022 рік;
- "Секрети домашніх тварин", 2016 рік.