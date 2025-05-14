Вилікують розбите серце: 5 фільмів, які треба подивитися після розставання

Розрив стосунків це завжди складно, незалежно від того, чи були вони недосконалими або токсичними, чи навіть якщо ви самі були ініціатором. Це немов завершення розділу життя, який має привести до кращого, але все одно викликає сумні емоції.

У кожного свій спосіб впоратися з цим емоційно складним періодом. Важливо дозволити собі проживати всі емоції та дати собі час на відновлення. А щоб відвернути увагу від болісних почуттів, можна увімкнути легкий і гарний фільм, пише Кіно 24.

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"Білявка в законі"

Головна героїня Ел Вудз має головну мету – стати дружиною хлопця Ворнера. Та її плани раптово руйнуються, коли Ворнер каже, що вона не найкраща партнерка для нього. Тому дівчина вирішує вступити на юридичний факультет Гарварду.

Стрічка підкреслює, як важливо будувати власну особистість, реалізуватись і на повну розкрити свій потенціал окремо від другої половинки. Він надихає та дає почуття сили.

"Білявка в законі": дивіться трейлер онлайн

"500 днів літа"

Фільм розповідає про Тома, безнадійного романтика, який вважає, що знайшов своє справжнє та єдине кохання – Саммер. Та коли вона припиняє стосунки, він починає згадувати їхній спільний час разом. Том намагається зрозуміти, що саме пішло не так.

Ця романтична комедія допоможе відчути себе менш самотніми у своїх почуттях після розриву стосунків.

"500 днів літа": дивіться трейлер онлайн

"Мамма Міа!"

20-річна наречена Софі таємно від мами запросила на своє весілля трьох чоловіків. Один з них може бути її батьком. Її рішення призводить до справжнього хаосу на святі.

Фільм заснований на мюзиклі, тут багато хітів гурту ABBA, що точно підніме настрій після болючого розставання.

"Мамма Міа!": дивіться трейлер онлайн

"Блакитний Валентин"

Фільм розповідає про розрив стосунків між Діном та Сінді. Вони всіма силами намагалися зберегти шлюб та відновити пристрасть, що згасає. У стрічці – зворушливі, але й болючі сцени їхнього кохання, поперемінно з вибуховими епізодами їхніх сварок.

Якщо після розриву стосунків ви хочете виплакатися як слід, ця історія точно змусить пролити багато сліз.

"Блакитний Валентин": дивіться трейлер онлайн

"Ла-Ла Ленд"

Коли Мія та Себастьян зустрічаються, їхні життя назавжди змінюються. Вони закохуються одне в одного, але також прагнуть здійснити свої мрії щодо кар'єри.

У фільмі представлений реалістичний погляд на стосунки. Це захоплива подорож, яка і фантастична, і романтична водночас. Стрічка може допомогти виплеснути сумні емоції через сльози.

"Ла-Ла Ленд": дивіться трейлер онлайн