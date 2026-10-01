Їх варто подивитися кожному: 4 українські фільми та серіали про військових з високим рейтингом

Щороку 1 жовтня Україна дякує своїм захисникам і захисницям – людям, завдяки мужності та щоденній самопожертві яких ми живемо, працюємо й тримаємося разом. Сучасний український кінематограф бере на себе важливу місію перетворювати реальні фронтові випробування на щирі та потужні екранні історії.

24 Канал зібрав добірку високорейтингових фільмів і серіалів, які допомагають глибше осягнути реальність наших військових і вкотре відчути безмежну вдячність до кожного й кожної, хто стоїть на захисті нашого дому.

"Кіборги"

Рейтинг IMDb – 7,5

Восени 2014 року група українських добровольців і військових кадрової армії заступає на двотижневе чергування в напівзруйнованому Донецькому аеропорту. Серед них опиняються музикант із позивним "Мажор", загартований у боях командир "Серпень" та молоді бійці без досвіду. Поки ворожа артилерія методично знищує термінали, захисники відбивають атаки окупантів та водночас сперечаються про минуле й майбутнє країни. Вони тримають оборону до останнього, доводячи, що люди виявилися міцнішими за бетон.

"Кіборги": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають дотриманий баланс між напруженими бойовими сценами та глибокими світоглядними діалогами бійців. Водночас критики зауважують, що часті філософські дискусії персонажів посеред запеклого бою часом виглядають дещо театрально й уповільнюють динаміку стрічки.

"Черкаси"

Рейтинг IMDb – 6,4

Навесні 2014 року під час окупації Криму російські війська блокують вихід з озера Донузлав, затопивши власні кораблі. Українські судна здаються одне за одним, однак екіпаж морського тральника "Черкаси" під командуванням капітана відмовляється спустити державний прапор. Двоє хлопців із черкаського села, які потрапили на флот заради заробітку, разом з іншими матросами тримають кругову оборону проти спецпризначенців та авіації ворога. Команда чинить опір навіть тоді, коли надії на допомогу з материка більше немає.

"Черкаси": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі "Кіноріум" кіноексперти хвалять авторів за те, що вони доволі реалістично показали суворий флотський побут. Втім, оглядачі звертають увагу на повільний темп першої половини фільму, через що динамічна розв'язка вимагає від глядача неабиякого терпіння.

"Снайпер. Білий Ворон"

Рейтинг IMDb – 6,4

Пацифіст і шкільний учитель Микола разом із вагітною дружиною живе у власноруч збудованій екологічній землянці на Донеччині. З початком російської агресії у 2014 році бойовики жорстоко вбивають його кохану та спалюють житло. Чоловік вирішує помститися загарбникам, тому полишає гуманістичні погляди, вступає до лав добровольчого батальйону та проходить жорсткий відбір у снайперську групу.

"Снайпер. Білий Ворон": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes кінооглядачі високо оцінюють переконливу акторську гру Павла Алдошина та увагу творців до тонкощів снайперської тактики. Однак рецензенти дорікають сценаристам за передбачуваність сюжетної лінії помсти та використання класичних жанрових штампів голлівудських бойовиків.

"Перші дні"

Рейтинг IMDb – 7,6

Шестисерійний проєкт розповідає кілька окремих людських історій, що відбувалися в Києві наприкінці лютого та на початку березня 2022 року. Музикант залишається доглядати за покинутими тваринами, мама піклується про дитину в умовах артилерійських канонад, а звичайні містяни записуються до територіальної оборони. Кожна серія фіксує трансформацію звичайних цивільних людей у згуртовану силу спротиву.

"Перші дні": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі "Кіноріум" міжнародні оглядачі схвально зустріли щиру ідею серіалу та його фокус на витримці звичайних українців. Попри це, окремі рецензенти вважають тон деяких історій занадто оптимістичним і легким для тих трагічних обставин, у яких опинилися жителі столиці в перші дні вторгнення.

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