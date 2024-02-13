3 польські комедії Netflix, які сподобаються закоханим

Закохані пари в очікуванні найромантичнішого дня у році. Створити особливу атмосферу для коханої людини допоможуть відповідні фільми.

Оскільки у час війни настрою на святкування майже немає, то романтичний кіновечір – ідеальний варіант для привітання та проведення часу вдвох, який зараз неабияк цінний. Обирайте відповідний легкий фільм у новій добірці Кіно 24.

Не пропустіть Що подивитися після роботи: 5 нових фільмів для гарного настрою

"Любов у квадраті"

Рік: 2021

Жанр: комедія

У ролях: Адріанна Хлебіцка, Матеуш Банасюк, Агнешка Жулевська

Знаменитий журналіст і відомий бабій починає переосмислювати свої рішення після того, як закохується в таємничу модель. Однак тоді він навіть не здогадується, що дівчина веде подвійне життя.

"Любов у квадраті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Приборкання норовливої"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рік: 2022

Жанр: комедія

У ролях: Маґдалена Лампарська, Міколай Рознерскі, Пьотр Цирвус

Молода вчена, якій розбили серце, повертається додому, щоб почати життя спочатку. Тоді її підлий брат наймає симпатичного незнайомця, щоб той переконав її продати землю.

А у 2023 році вийшла друга частина цієї комедії, яка точно не залишить вас байдужими напередодні Дня святого Валентина.

"Приборкання норовливої": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гірко, гірко!"

Рік: 2023

Жанр: комедія

У ролях: Матеуш Косьцюкевич, Рафал Завєруха, Зофія Домалік

Харизматичний серцеїд впевнений, що зможе закохати в себе будь-яку жінку. Тепер його головною ціллю стає вперта наречена сина перспективного політика. Чи вдасться зруйнувати цей союз?

"Гірко, гірко!": дивіться онлайн трейлер фільму