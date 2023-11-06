6 фільмів, які допоможуть повірити у свої сили
Джерело:Анастасія Вишневська
Часто нам важко повірити в те, що все у наших руках, що можна змінити все, якщо цього захотіти. Важко відчути впевненість у собі, повірити у свої сили. Інколи навіть перегляд фільму може змотивувати до нових звершень.
Саме такою добіркою поділилася психологиня Анастасія Вишневська. Вона назвала 6 фільмів, які допоможуть відчути впевненість, а в деяких випадках, можливо, навіть замінять похід до психолога.
Не пропустіть 4 фільми про теніс, які змусять вас полюбити цей вид спорту
"Авіатор"
Рік: 2004
Жанр: драма, біографічний
Країна: США, Німеччина
Режисер: Мартін Скорсезе
Рейтинг IMDb: 7.5
Найексцентричніший багатій XX століття Говард Г'юз, якого зіграв легендарний Леонардо Ді Капріо, мріяв створювати фільми та літаки. І ця давня мрія здійснилася. Кілька років він працював над найдорожчим епічним фільмом "Ангели Пекла". Однак на цьому амбіції Говарда не завершуються. Надалі він прагне створити суперлітак, швидкість і потужність якого – межа мрій.
"Авіатор": дивіться онлайн трейлер фільмуНеймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.
"Людина, яка змінила все"
Рік: 2011
Жанр: драма, спортивний
Країна: США
Режисер: Беннетт Міллер
Рейтинг IMDb: 7.6
Це стрічка про генерального менеджера Оклендської бейсбольної команди. Клубу зараз дуже складно: недавній чемпіонат він програв, найкращі гравці покинули команду, бюджету майже немає. Однак менеджеру вдається знайти хорошого економіста, разом з яким він створює гідну команду, незважаючи на фінансові труднощі. Впевнені, що цей фільм з Бредом Піттом в головній ролі, не залишить вас байдужими.
"Людина, яка змінила все": дивіться онлайн трейлер фільму
"Диявол носить Прада"
Рік: 2006
Жанр: драма, мелодрама
Країна: США
Режисер: Девід Франкел
Рейтинг IMDb: 6.9
Андреа – дівчина з провінції, яка мріє стати журналісткою. Після закінчення університету вона отримує роботу мрії – влаштовується помічницею до деспотичної редакторки одного з найбільших нью-йоркських модних журналів – Міранди Прістлі. Та чи зможе Андреа впоратися з навантаженням, яке й уявити не могла?
"Диявол носить Прада": дивіться онлайн трейлер фільму
"Красуня на всю голову"
Рік: 2018
Жанр: комедія, мелодрама
Країна: США, Китай
Режисер: Еббі Кон, Марк Сілверштейн
Рейтинг IMDb: 5.6
Головна героїня постійно критикує себе, вважає непривабливою. Вона постійно намагається схуднути, виснажує себе фізичними навантаженнями та дієтами. Одного разу з дівчиною стається нещасний випадок – вона отримує серйозний струс мозку, після якого набуває впевненості у своїй красі, хоча зовнішність жодним чином не змінилася.
"Красуня на всю голову": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ефект Метелика"
Рік: 2004
Жанр: детектив, трилер, фантастика
Країна: США
Режисер: Ерік Бресс
Рейтинг IMDb: 7.6
Еван навчається на психолога. За допомогою читання своїх дитячих щоденників він здатен переміщатися у власне минуле. Зрозумівши, що має таку здатність, хлопець починає повертатися у минуле, щоб виправити майбутнє. Однак все виявляється не так просто.
"Ефект Метелика": дивіться онлайн трейлер фільму
"Леді Бьорд"
Рік: 2017
Жанр: драма, комедія
Країна: США
Режисер: Ґрета Ґервіґ
Рейтинг IMDb: 7.4
Крістін Макферсон ненавидить своє ім'я й хоче, щоб її називали Леді Бьорд. Вона мріє переїхати з рідного містечка Сакраменто, однак розуміє, що через складне фінансове становище не зможе навчатися у престижних коледжах. Поки мама дівчини працює на кількох роботах, вона байдикує з подругою, переживає першу закоханість. І намагається зробити все для наближення цілі.
"Леді Бьорд": дивіться онлайн трейлер фільму