Щоб підняти настрій та подарувати відчуття свята у ці непрості часи, Кіно 24 підготував добірку з 3 фільмів, які обов'язково принесуть трохи радості та світла під час Великодніх свят.

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"Інтерв'ю з Богом"

Головний герой фільму – Пол Ашер журналіст, який зазвичай пише у світських виданнях на релігійні теми. Попри те, що його статті не дуже популярні, полишати свою справу він не планує.

За сюжетом, Пол приїжджає додому після поїздки до Афганістану. Він щосили намагається повернутись до нормального життя, проте побачене на війні змінило його назавжди. На зв'язок із ним виходить незнайомець, який представляється Богом та пропонує записати з ним інтерв'ю. Вони домовляються про 3 зустрічі. І кожна з них так чи інакше змінюватиме головного героя. Те, що спершу виглядало як наче жарт невідомого фантазера, все ж докорінно змінює життя Пола та його світогляд.

Для любителів серйозних кінокартин цей фільм 2019 року саме те, що потрібно.

"Інтерв'ю з Богом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Брюс Всемогутній"

Якщо ж ви хочете більше посміятися, то фільм "Брюс Всемогутній" у виконанні неперевершеного Джима Керрі, точно підійде для реалізації цього плану.

У цій веселій та захопливій історії Нолан – чарівний телевізійний репортер, відомий своїми розважальними та гумористичними історіями. Але його прагнення сягають більших висот – він мріє стати ведучим новин у прямому ефірі. Одного дня песимістичні настрої та кепський характер Брюса призводить до того, що його звільняють з роботи. Розчарований, він виливає свої почуття вищим силам. На його подив, Бог відповідає на його благання, даруючи йому божественні сили. Спочатку захоплений новознайденою всемогутністю, Брюс незабаром усвідомлює величезну відповідальність, яка з нею пов'язана. Керувати світом – це не забавки та ігри, але хто сказав, що це буде легко...

"Брюс Всемогутній": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гоп"

Приготуйтеся поринути у світ веселого настрою з цією фантастичною комедією. Історія розповість про Великоднього Кролика, що має мрію стати відомим барабанником. Заради досягнення своєї цілі, він відправляється в Голлівуд. Однак він потрапляє в дорожню пригоду, яка зводить його з Френком. Так, в бажанні спокутувати провину він починає допомагати казковому створінню на його шляху до мрії. Приготуйтеся до зворушливої казки, яка змусить вас посміхатися.

"Гоп": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця добірка складається з різножанрових стрічок. Однак кожну з них можна подивитися в світле свято Великдень. Приємного перегляду.