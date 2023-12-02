Сміятиметесь до сліз: найкращі комедії для вечірнього перегляду

Настали довгоочікувані вихідні, а це означає, що час переглядати фільми у затишній домашній атмосфері. Поки на вулиці холодно та сніжно, хочеться залишатися в компанії рідних, насолодитися часом з ними.

Далі розповімо про комедії, які варто переглянути вже сьогодні. Читайте описи, дивіться трейлери та обирайте стрічку, яка покращуватиме ваш настрій.

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"Хто в домі тато"

Бред та Сара одружилися 8 місяців тому. А також чоловік усиновив двох маленьких дітей коханої, але ті не поспішають пускати його в коло сім'ї. Бред всіляко намагається догодити Ділану та Меган, однак все втрачає сенс, коли в місто повертається їхній біологічний тато.

"Хто в домі тато": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сім психопатів"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Сценарист Марті тривалий час працює над сценарієм фільму “Сім психопатів” і мріє дописати його. На допомогу приходить його найкращий друг – безробітний актор Біллі, який викрадає собак, а також його партнер у злочинах – Ганс.

Вони викрадають улюблену собаку гангстера Чарлі, який, не замислюючись, здатний вбити людину.

"Сім психопатів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Грім в тропіках"

Через постійні витівки акторів режисер ніяк не може закінчити зйомки військового бойовика. Оригінальний вихід з цієї ситуації пропонує автор книги, за якою знімають фільм. Персонажів відправляють до В'єтнаму, давши лише автомати з холостими патронами.

"Грім в тропіках": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нічні ігри"

Щотижня Макс та Енні разом з друзями влаштовують "нічні ігри". Одного вечора брат Макса – Брукс пропонує друзями детективний квест. Цієї ночі у будинок вриваються двоє людей у масках, жорстоко б'ють Брукса, а потім викрадають його. Спочатку друзі сприймають цю ситуацію, як елемент гри, але згодом стає зрозуміло, що все зовсім не так.

"Нічні ігри": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сусіди зверху"

Ана та Хуліо живуть у шлюбі вже 15 років, тому пристрасть, яка була між ними, згасає. У квартирі над ними живе гаряча пара – Лаура та Сальва, яка одного разу отримає від сусідів пропозицію, що переверне життя чотирьох.

"Сусіди зверху": дивіться онлайн трейлер фільму



