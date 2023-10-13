Що подивитися, коли не знаєш, який фільм обрати: добірка на вихідні
Часто ми витрачаємо багато часу на пошук фільмів й нервуємося, коли не можемо знайти якісну стрічку. Особливо актуально це стає на вихідних.
Спеціально для тих випадків, коли не знаєте, що подивитися, 24 Канал підготував добірку фільмів і серіалів, які точно вам сподобаються.
Також цікаво 5 англійських фільмів про спорт, які не залишать вас байдужими
Серіал "Ти"
Рік: 2018 – 2023
Жанр: драма, трилери
Країна: США
Кількість сезонів: 4
Кількість серій: 40
Рейтинг IMDb: 7,7
Цей серіал заснований на однойменному романі Керолайн Кепнес. Головний герой – успішний менеджер книгарні Джо Голдберг знайомиться з молодою письменницею та з першого погляду закохується в неї. Щоб завоювати серце дівчини, чоловік готовий зробити будь-що. Джо починає слідкувати за життям своєї обраниці в соцмережах і кохання переростає в одержимість.
"Ти": дивіться онлайн трейлер першого сезонуЯкісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.
Фільм "Джентльмени"
Рік: 2020
Жанр: бойовики, кримінал
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7,8
Талановитий випускник Оксфорда, використовуючи свій унікальний розум і зухвалий характер, придумує аферу. Він прагне збагатитися завдяки маєтку бідної британської аристократії. Свою справу хлопець продає американському мільярдеру й не здогадується, які труднощі доведеться подолати.
"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер фільму
Серіал "Прощавай назавжди"
Рік: 2019 – 2022
Жанр: комедія, драма
Країна: США
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 30
Рейтинг IMDb: 8,0
Відчайдушна вдома шукає того, хто збив її чоловіка та втік з місця злочину. Під час розслідування жінка зав'язує дружбу з дивовижною оптимісткою, яка має свої секрети.
"Прощавай назавжди": дивіться онлайн трейлер першого сезону
Фільм "Найщасливіша дівчина на світі"
Рік: 2022
Жанр: драма, детектив, трилер
Країна: США
Рейтинг IMDb: 6,4
Головна героїня – письменниця, яка проживає в Нью-Йорку. Однак її ідеальне життя дає тріщину. Це стається тоді, коли документальний фільм про реальний злочин змушує її заново переживати події, які сталися з нею в школі.
"Найщасливіша дівчина на світі": дивіться онлайн трейлер фільму