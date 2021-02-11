Комедії для веселого вечора з друзями: 12 фільмів, які розсмішать кожного

Перед вихідними все більше хочеться знайти чудову комедію та розслабитись після робочого тижня. І в цьому Голлівуд може потішити кіноманів, адже кожен може знайти чудовий фільм під свій настрій та вподобання.

У добірку увійшли як романтичні комедії, так і курйозні стрічки про дружбу, сімейні стосунки чи захопливі пригоди кіногероїв. Тому впевнені, що кожен кіноман зможе обрати ідеальні фільми на вихідні, які розвеселять та навіть доведуть до сліз кумедними ситуаціями. Ці та інші класні комедії можна подивитись у кінодобірці Lay's на MEGOGO.

Дивіться також Ідеально для вікенду: 9 фільмів, які створять романтичну атмосферу

"Мій пес ідіот"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 6,2

У кожного хоч раз у житті наступала криза, коли все йде шкереберть. Так і в письменника Анрі сталось. Чоловік не може написати заплановану книгу через брак натхнення. А тут ще й у сім'ї негаразди, адже Анрі не може знайти спільну мову з дружиною та винить у всьому своїх дорослих дітей. І коли, здавалось би, гірше бути не може, у житті головного героя з'являється безпритульний собака, який може кардинально змінити будні письменника.

Глядачі побачать не тільки курйозні пригоди Анрі у фільмі "Мій пес ідіот", але й особливу дружбу, що є між твариною та людиною.

"Мій пес ідіот": дивіться трейлер

"Дівчина мого найкращого друга"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 5,9

Якщо ж ви маєте настрій переглянути романтичну комедію, тоді "Дівчина мого найкращого друга" може стати чудовим вибором.

За сюжетом, красень Танк має незвичну роботу. Його наймають покинуті хлопці, які прагнуть повернути своїх коханих. А працює все просто: після жахливого побачення з Танком дівчата переосмислюють попередні стосунки та думають, що вони не були вже такими й поганими. І в цій справі головний герой просто професіонал, поки в його житті не з'являється Алексіс. То що ж обрати Танку: кохання чи допомогу найкращому другу?

"Дівчина мого найкращого друга": дивіться трейлер

"Віолет і Дейзі"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,1

Та якщо ваші друзі не в захваті від типових американських комедій, запропонуйте фільм "Віолет і Дейзі". Цей комедійний бойовик сподобається любителям екшну, адже головні героїні – професійні найманки, які беруться за складну справу та при відмові можуть самі стати мішенями кілерів. Окрім цього, дівчата змушені будуть зробити переоцінку своєї роботи та загалом життя.

"Віолет і Дейзі": дивіться трейлер

А ви вже бачили Найпопулярніші комедії 2020 року, які можна дивитись онлайн

"Астерікс на Олімпійських іграх"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 5,2

Мабуть, не знайдеться любителя мультфільмів, який би не знав, хто такі Астерікс та Обелікс. Після шаленого успіху анімаційних стрічок в Європі відзняли серію фільмів про цих персонажів. Один з них – "Астерікс на Олімпійських іграх".

За сюжетом франшизи, Галлія опинилась у складі Римської імперії. І тільки одне невеличке село з легкістю чинить опір озброєним воїнам та самому Юлію Цезарю з його загарбницькими стратегіями. А секрет їхній у зіллі, яке надає навіть наймолодшим галлам суперсилу. У стрічці "Астерікс на Олімпійських іграх" головні герої допомагатимуть односельцю Полюбвіксу, який взаємно закоханий у принцесу. Дівчина має вийти заміж за сина Цезаря, а щоб відтягнути цей момент, обіцяє піти до вівтаря з переможцем знаменитих змагань. Тому романтичні пригоди у поєднанні з гумором глядачам гарантовані.

"Астерікс на Олімпійських іграх": дивіться трейлер

"Похмілля у Вегасі"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 7,7

Та якщо ви хотіли б 2 години реготати з чудової комедії, кращого фільму для перегляду з друзями, аніж "Похмілля у Вегасі", не знайти. Тут є все: шалені пригоди, курйозні ситуації, романтична лінія та сюжет, який неможливо передбачити до кінця. А що може статись з чоловіками, які приїхали розважитись у Лас-Вегас – побачите у чудовій комедії.

А вже після перегляду стрічки можна похрустіти чипсами Lay's та пригадати власні курйозні історії. Не сумніваємось, що у вашій компанії друзів їх багато.

"Похмілля у Вегасі": дивіться трейлер

"Старперці"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 6,6

Для всіх прихильників "Похмілля у Вегасі" Голлівуд пропонує переглянути альтернативну історію. У центрі фільму "Старперці" опиняться друзі вже пенсійного віку, які зібрались до Лас-Вегаса на весілля свого побратима. Наречена годиться йому у внучки, що вже буде викликати усмішку в глядачів. Та ще більше пригод на головних героїв чекає в самому місті, яке кардинально змінилось з часів їхньої молодості.

Та якщо сюжет комедії вас не підкорив, тоді уявіть собі тандем Роберта Де Ніро, Майкла Дугласа, Моргана Фрімана і Кевіна Клайна – ці "Старперці" зможуть розсмішити кожного.

"Старперці": дивіться трейлер

"Елітне суспільство"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 5,6

Як розважитись у Голлівуді? Група підлітків знайшла ідеальний та зовсім незаконний спосіб. Школярі пробираються в елітні помешкання кінозірок чи світських левиць та забирають прикраси, гроші чи дизайнерські вбрання. І от коли вже зібралась чимала сума, зупинятись головні герої не мають наміру. А це, за класикою жанру, неодмінно призведе до драматичних та кумедних перипетій.

"Елітне суспільство": дивіться трейлер

"Шпигун, який мене кинув"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,0

Для кіновечора з подругами можна обрати комедію "Шпигун, який мене кинув". Після перегляду стрічки, переконані, будь-які розриви стосунків не здаватимуться катастрофою.

За сюжетом комедії, Одрі оговтується після смерті свого бойфренда. Виявилось, що чоловік був шпигуном та не встиг завершити свою місію. Тому відчайдушні подруги Одрі та Морган вирушають до Європи, де опиняються в епіцентрі міжнародної змови. Мимоволі дівчата самі стають шпигунками і тепер змушені втікати від убивць, що йдуть по їхніх слідах.

У цій стрічці зіграли одразу 2 актриси з українським корінням – Міла Куніс та Іванна Сахно, що є переконливим аргументом для перегляду цієї стрічки.

"Шпигун, який мене кинув": дивіться трейлер

Цікаво День Бабака і не лише: 8 фільмів про часову петлю, які варто переглянути

"Стажер"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,1

Чудова італійська комедія розповість про хлопця Антоніо, який працює на впливового адвоката Тоті. Стажер захоплюється своїм роботодавцем, а тому ладен виконати будь-яке прохання. Та у боса є незвична забаганка: він просить Антоніо одружитись з його аргентинською коханкою, аби дівчину не депортували з країни. Що ж, без курйозів тут не обійдеться.

А після перегляду комедії "Стажер", переконані, всі друзі пригадають, які ж незвичні доручення та кумедні ситуації були на їхній роботі. Відтак хороший вечір зі сміхом вам гарантовано.

"Стажер": дивіться трейлер

"Скажені канікули"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

Мабуть, кожен має свій акаунт на сайті знайомств. От і Маріон – красуня, якій трішки за 30 – розважається там, як може. Чергове побачення з незнайомцем Беном розпалює у неї почуття, тому дівчина без вагань вирушає з ним у спільну відпустку. Та це було дуже поспішне рішення, що парочка розуміє вже з першого дня мандрівки.

"Скажені канікули": дивіться трейлер

"Джуманджі: Наступний рівень"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Захоплива мандрівка у відеогру – це бездоганна ідея для фільму, який неодмінно сподобається всім друзям. У центрі подій – школярі, які потрапляють у віртуальну реальність "Джуманджі". Та з часу попередньої їхньої мандрівки правила гри змінились, тому, щоб врятувати приятеля, головним героям доведеться знов пізнавати незвідані куточки та можливості віртуальної гри.

"Джуманджі: Наступний рівень": дивіться трейлер

"Заборонена кухня"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,2

А завершує добірку комедій фільм "Заборонена кухня". У центрі сюжету – 12-річний Ейб, який зростає в єврейсько-арабській сім'ї. Його родичі не можуть налагодити спілкування, а тому під час кожної зустрічі те і роблять, що сваряться. Щоб відновити стосунки, Ейб вирішує навчитись готувати, аби вечерею об'єднати всіх. Та кулінарія – річ не проста, а примирення дорослих – ще важче, аніж думав хлопчик.

"Заборонена кухня": дивіться трейлер